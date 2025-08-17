Макар видеоигрите да са любимо занимание на повечето млади хора, все повече от тях избират да прекарат свободното си време, играейки настолни игри с приятелите си. Скорошно проучване на GWI показа, че от 2023 година насам броят на децата на възраст между 8 и 15 години, които избират да играят бордови игри в свободното си време, се е увеличил с 8%.

Освен да забавляват обаче, те са ефективно средство за учене, което активно навлиза в педагогическата практика. Вече все по-често се срещат настолни игри на екологична тематика, историческа, политическа, военна и...икономическа.

Стани единствен на пазара

"Монополи" е една от най-известните настолни игра в света. Играчите обикалят игралното поле, като строят хотели и къщи, събират наеми, плащат данъци, а целта на играта е...да се установи монопол.

Създадена е през 1935 година от Чарлз Дароу. Малко хора обаче знаят, че той се е вдъхновил от "Играта на хазяина" на Лизи Мейджи, чиято цел е да покаже негативните аспекти на концентрацията на земя в един собственик. Оттогава правата на играта са преминали през няколко компании, като в момента контрол над тях има компанията за производство на играчки Хасбро.

Сама по себе си "Монополи" се превръща в пазарен продукт с висока стойност. Играта се продава по целия свят във вариации, включващи герои от книги и сериали, спортисти и знаменитости, които определят и цената.

Макар да представя най-несъвършената форма на пазарна структура, "Монополи" помага за опознаването на бизнеса, изграждането на стратегии, финансовото управление и преговорите. В последните си издания производителят добави към картите си и изпълнение на социални каузи.

Силата на суровините

След Втората световна война европейските компании стъпват на пазара на бордовите игри. За разлика от американските, в които се разчита основно на късмет, евроигрите комбинират различни умения и минимализират ролята на "добрата ръка".

Една от най-популярните в момента е "Заселниците на Катан". Тя илюстрира географското разположение като ключов фактор за развитието на "местната икономика", като определя до какви ресурси има достъп всеки играч. Разбира се, има и свободен пазар, от който всеки може да се възползва.

Настолната игра показва как при по-голямо търсене и изчерпване на продукта, цената му се увеличава. Участниците имат възможност да се концентрират върху превземане на повече територии чрез строителство или да се усъвършенстват.

Освен че помага за разбирането на пазара на суровини и визуализира базови понятия в икономиката, "Заселниците на Катан" развива умението за преговори (при размяна на продукти с другите играчи) и стратегическото мислене.

Тенденция на пазара

Все повече игри залагат на стратегическото мислене и засягат популярни теми. Така например "Трансформирането на Марс" дава възможност на играчите да направят червената планета благоприятна за живот, като са част от голяма корпорация и инвестират в различни проекти. Те трябва внимателно да преценят кога да купуват нови карти и как да управляват основния си доход.

"Brass: Birmingham" пък пренася участниците във времето на индустриалната революция. Те влизат в ролята на съревноваващи се предприемачи, които изграждат и развиват индустрии и мрежи, възползвайки се от пазарното търсене. Тя учи играчите как да създават бизнес, съобразявайки се с икономическите механизми.

Други игри като "Hegemony: Lead Your Class to Victory", в която всеки играч е представител на различна класа, комбинира икономика и политика. В нея участниците се съобразяват с данъчното облагане, пазара на труда и външната търговия, като гласуват и за промяна в политиките.

На българския пазар са популярни игрите "Хотел" и "Околосветско пътешествие", които в голяма степен наподобяват "Монополи", като са подходящи и за по-малки деца.

Настолните игри са добър начин за развиване на стратегическото мислене, като същевременно насърчава социализацията. Продуктите, базирани на икономически принципи, дават възможност за по-лесното им разбиране и възприемане, особено от децата. И тук остава въпросът: Възможно ли е те да са ключът към повишаването на финансовата грамотност?