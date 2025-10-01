Има една дума за бизнес успехите, които са дошли без никакво планиране и съобразяване с процесите, случващи се вътре в компанията и извън нея. Тази дума е "случайност". В свят на глобални пазари, технологични промени и непрекъснати геополитически обрати, всяка стъпка трябва да бъде добре премерена - както месеци по-рано, така и непосредствено преди да бъде направена.

Финансовото планиране не е просто редица числа, актуализирани веднъж годишно. То задава посоката на цялата компания - определя какви продукти и услуги ще се развиват, къде ще се насочат инвестициите, какви специалисти ще бъдат наети или освободени. Това е процес с висока отговорност. А сега повече от всякога е наложително подходът към него да бъде преразгледан.

Според проучване на KPMG между 60% и 80% от компаниите не успяват да изпълнят стратегиите си, а под 5% от служителите не разбират или въобще не знаят, че има такива стратегии. Тези две заключения са свързани. Традиционният процес на финансово планиране и анализ (FP&A) стъпва на модели от време, в което е било допустимо системи, масиви от данни и цели отдели да не си "говорят" и спорадично да си разменят несъвместима информация.

Това създава големи рискове от технически грешки при ръчното въвеждане и тежки IT зависимости заради специфичните решения, които трябва да правят възможен всеки един процес. Не е чудно, че в проучване на International Data Corporation сред 370 финансови директори близо половината (46%) виждат нужда от подобряване на финансовото планиране и моделиране.

В много случаи трудно събраната един път информация не се актуализира до настъпването на момента по подготовка на следващия бюджет.

"Когато нещо остане статично и неподатливо на промяна, то постепенно губи смисъл и никой не му обръща внимание. Ако нямаш възможност да сравниш планирания бюджет с реалните резултати - и да го направиш лесно - ти всъщност нямаш представа къде се намираш и защо си стигнал там.", обяснява пред Money.bg Десислава Българанова, Head of Finance Systems and Solutions Department and Partner в българския системен интегратор Balkan Services.

Какво е xP&A?

Динамичната бизнес среда изисква нов поглед към бъдещето. Именно тук идва концепцията за разширено планиране и анализ (xP&A) - иновативен подход към финансовото и оперативното управление. В основата му стоят данните. Информацията от всички ключови отдели - финанси, продажби, операции, маркетинг, HR и др. - се обединява и стандартизира в единен източник, достъпен в реално време. Това позволява да се моделират различни сценарии с висока степен на детайлност и да се вземат информирани решения във всеки момент.

Антонина Мотева, Managing Financial Systems and Solutions Consultant в Balkan Services, дава конкретен пример за това как xP&A решенията работят в полза на бизнеса:

"Да приемем, че сме компания за продажба на продукти и разбираме, че конкурент сваля цените и подбива пазара. В тази ситуация компанията трябва да реагира бързо. С подобно xP&A решение, в което всичко е интегрирано на едно място, можем мигновено да се промени един параметър - например намаляване на цените - и веднага да се види отражението на това действие върху всички останали показатели."

Освен това автоматизацията премахва зависимостите от човешкия фактор. На теория комплексно планиране може да се прави и чрез свързани Excel файлове със сложни формули, но на практика дори една грешна стойност може да компрометира целия процес. Допълнително, обикновено само ограничен кръг хора в компанията разбират как работят тези ключови таблици, което превръща бизнес за милиони в "заложник" на няколко файла или един човек. Автоматизацията елиминира този риск и гарантира сигурност и прозрачност.

Събирането и унифицирането на данните в разбираем и приложим за финансистите формат е безценна помощ при изготвянето на често изключително комплексния бюджет на компанията. Така информацията - от машиночасовете на производствено оборудване до риска от загуба на ключови кадри - се превръща в метрики, релевантни за планирането.

Източник: Balkan Services Сравнителни анализи.

"Смисълът е да осигурим данните на финансистите, за да имат те време за големите стратегически решения. Това е тяхната работа - не да събират детайлната информация", категорична е Десислава Българанова. Тя допълва: "Планирането е отборен спорт, но за сплотен отбор, който гледа в една посока и вижда целта."

Практическо решение на тези предизвикателства предлага Lucanet xP&A - доказана система, която е част от платформата на разработчика на бизнес софтуер Lucanet и се имплементира в България от консултантския екип на Balkan Services.

Lucanet xP&A е облачно решение с готови конектори за връзка към най-популярните ERP, HR и CRM системи. Благодарение на партньорството с производителя, при необходимост може да се създадат и конектори за по-специфични системи, използвани на нашия пазар. Системата позволява и захранване с данни от отделни файлове и таблици.

"Моделите за планиране се създават от отговорните участници в процеса на планиране и бюджетиране. Не е нужен софтуерен разработчик или допълнително програмиране от вътрешен IT екип - могат да се "разиграят" различни версии/сценарии на бюджета, с промяна на изходните допускания, които помагат да видим какво може да се случи в най-добрия или най-лошия случай.", допълва Българанова.

Източник: Balkan Services Изграждане на „модел“.

Тази IT независимост е решаваща в ситуации, в които са необходими резки и бързи промени - например в началото на пандемията през 2020 година, всички одобрени бюджети на компаниите, бяха заменени от кризисни бюджети, много организации трябваше да разработят сценарии за оцеляване.

Ако даден модел трябва тепърва да се програмира и тества, в най-добрия случай ще бъде пропусната възможност за по-голяма печалба, в най-лошия - това може да се окаже фатално за бизнеса.

Като част от екосистемата на Lucanet, xP&A надгражда модула за финансово планиране, като го обогатява с оперативни данни.

Системата, следвайки тенденциите разполага и с AI агенти. На база на натрупания опит се предлагат различни сценарии, като AI продължава да се самообучава в процеса на работа. С развитието на генеративния изкуствен интелект, приложението му във финансите ще се разширява, предоставяйки повече възможности за създаване на добавена стойност.

"AI асистентът може да се използва за предлагане на нови променливи, които да бъдат добавени към съответния модел. Той предлага променливи и формулен апарат напълно самостоятелно, включително добавяне на нови твърдо кодирани предположения, които след това да се използват в неговите изчисления", обяснява Антонина Мотева.

Важно е да се подчертае, че изкуственият интелект дава препоръки, а решението остава в ръцете на потребителя - той избира дали да ги приложи директно, да ги адаптира или да ги отхвърли.

Анализите губят голяма част от своята стойност без ефективна визуализация на данните. Lucanet xP&A предлага богато разнообразие от графики и диаграми, предназначени както за топ мениджмънта, така и за оперативните екипи. Голямо предимство е, че визуализациите са динамично свързани в реално време с базовите данни.

"Когато имаш пред себе си визуализация, получаваш мигновен достъп до включените параметри. Виждаш, че печалбата расте и веднага можеш да влезеш в детайлите, за да разбереш защо. Така фокусът остава върху стратегическите въпроси, вместо да се губят дни в подготовка на графики", обяснява Антонина Мотева.

Източник: Balkan Services Различни видове анализи.

Допълнително предимство, което от Balkan Services изтъкват, е универсалността на решението - Lucanet xP&A е приложим за различни компании, както по мащаб, така и по индустрии.

Ефективност в действие

Дори най-подробното описание на един софтуер не може да се сравни с реалната му демонстрация и обсъждане на конкретни бизнес казуси. Такава възможност предоставя Balkan Services с уебинара на тема "Ефективни стратегически решения чрез интегрирано финансово и оперативно планиране", който ще се проведе онлайн на 9 октомври от 15:00 ч.

"Няма да говорим само на теория", категорична е Антонина Мотева. Програмата включва демонстрация на Lucanet xP&A, практически примери и дискусия по теми от интерес за финансови директори, контролери, бизнес анализатори и експерти от други звена.

Очаква се широка аудитория - защото все повече компании осъзнават, че ефективното финансово и оперативно планиране е ключът към устойчив растеж. Присъединете се, за да видите как надеждните данни се превръщат в ясни решения, бързи действия и реални резултати за вашия бизнес.