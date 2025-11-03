Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., изготвен на база актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Общият размер на бюджета за 2026 г. предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 51,4 млрд. евро и разходи от 55,1 млрд. евро. Дефицитът е планиран в рамките на 3% от БВП - лимит, съответстващ на европейските фискални правила.

Според Министерството на финансите това съотношение гарантира балансирана фискална политика, съобразена с подготовката на страната за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Българската икономика се очаква да нарасне с 2,7%, при инфлация от 3,5%. Безработицата ще се задържи на исторически ниско ниво от 3,6%, а държавният дълг ще достигне 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП).

Доходи и социална политика

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще се повиши до 620,20 евро, а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - до същия размер. Максималният осигурителен доход ще бъде 2 352 евро. Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 2 процентни пункта.

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отпуск на бащите при деца до 8 години ще се повиши до 460,17 евро. Пенсиите ще се осъвременяват от 1 юли по т.нар. швейцарско правило. Разходите за персонал в бюджетната сфера ще се увеличат с 5%, което според МФ ще доведе до допълнителни разходи от 135,5 млн. евро през 2026 г.

Образование и здравеопазване

Образованието остава сред ключовите приоритети - средствата за делегираните дейности се увеличават, така че средната заплата на педагогическите специалисти да бъде поне 125% от средната за страната. Предвидени са и средства за компенсиране на родители на деца, неприети в общински детски градини.

В здравеопазването са заложени допълнителни 18,9 млн. евро за общинските дейности, включително за повишаване на заплатите в детските ясли, кухните и центровете за зависимости. Ще продължи и политиката за подпомагане на родители на деца, които не са приети в общински яслени групи.

Отбрана и сигурност

Разходите за отбрана ще достигнат 2,25% от БВП през 2026 г. (около 2,7 млрд. евро). Средствата обхващат доставките на изтребители F-16 Block 70, модулни патрулни кораби за ВМС, бойна техника и инфраструктура за съхранение на класифицирано въоръжение.

България ще се възползва от европейския инструмент SAFE ("Мерки за сигурността на Европа чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост"), чрез който се осигурява финансиране до 3,2 млрд. евро, включено в лимита на държавния дълг за 2026 г.

Инвестиции и капиталови проекти

Правителството предвижда мащабна Инвестиционна програма за общински проекти с обща стойност до 920,3 млн. евро за 2026 г. Средствата ще се разплащат чрез Българската банка за развитие и ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата, водоснабдяването и икономическото развитие на общините.

Освен това се планира увеличаване на капитала на държавни дружества с общ обем до 1,07 млрд. евро, включително:

25 млн. евро за изграждане и оборудване на Националната детска болница;

200 млн. евро за инвестиции във ВиК инфраструктура чрез Български ВиК холдинг;

127,8 млн. евро за екологични проекти на Български енергиен холдинг;

25 млн. евро за AI Factory - BRAIN++ в рамките на София Тех Парк.

Фискална устойчивост

Министерството на финансите прогнозира запазване на бюджетния дефицит под 3% от БВП до 2028 г., като приходите и разходите ще се движат синхронно с очаквания растеж. Минималният размер на фискалния резерв към края на 2026 г. е заложен на 2,4 млрд. евро.

Според мотивите към бюджета, целите на фискалната политика остават насочени към поддържане на стабилен растеж, ограничаване на инфлацията и плавно въвеждане на еврото, при запазване на социалните ангажименти на държавата.

Изпълнението на бюджета през 2025 г.

По данни на Министерството на финансите към края на септември 2025 г. бюджетът отчита дефицит от около 6,1 млрд. лв. (2,7% от прогнозния БВП). Приходите са около 59,8 млрд. лв. (ръст 14,8% на годишна база), а разходите - 65,8 млрд. лв. (увеличение от над 17%). Най-силно растат социалните плащания и капиталовите инвестиции.

Фискалният резерв към края на септември е 16,9 млрд. лв., а очакваните постъпления по Механизма за възстановяване и устойчивост до края на годината ще подобрят бюджетното салдо, посочват от МФ.