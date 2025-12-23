Вече има индикации, че присъединяването на страната към еврозоната е засилило вниманието на международните инвеститори към различни категории инвестиционни имоти у нас. Притокът на нов чуждестранен капитал е вероятно да увеличи значително обема на инвестиционния пазар. Това пишат в свой анализ от консултантската компания Cushman&Wakefield | Forton.

Те проследяват представянето на отделните сегменти от пазара в София през тази година и правят прогноза за следващата, като общата оценка е, че 2026-а ще е още по-добра година.

При офис площите 2025 г. донесе непрекъснато подобрени на инфикатори като сключени договори и коефициент на свободните площи. Очакването е следващата година да даде още по-добри условия на наемателите - включително заради въвеждането в експлоатация на около 100 000 кв.м нови офис площи, които ще имат сдържащ ефект по отношение на наемите.

При производствените и складовите площи в столицата 2025-а беше белязана от загуба на темпо при сключените договори и завършените обекти, но очакването е догодина промишлеността да се стабилизира и с това да се вдигне и търсенето - а то може да бъде задоволено от над 200 000 кв.м нови площи.

След представяне, определено като "отлично" през 2025 г., пазарът за търговски площи в молове и ритейл паркове се очаква да запази положителната си траектория на база нарастващо потребление на домакинствата. 150 000 кв.м в нови ритейл паркове ще влязат в експлоатация и така ще се постигне паритет по площ с моловете.

По отношение на инвестиционния пазар, очакването за навлизането на чужди играчи у нас е на фона на добро темпо от тази година, поддържано най-вече от местни инвеститори с интерес към офис и търговски обекти.