Вече има индикации, че присъединяването на страната към еврозоната е засилило вниманието на международните инвеститори към различни категории инвестиционни имоти у нас. Притокът на нов чуждестранен капитал е вероятно да увеличи значително обема на инвестиционния пазар. Това пишат в свой анализ от консултантската компания Cushman&Wakefield | Forton.
Те проследяват представянето на отделните сегменти от пазара в София през тази година и правят прогноза за следващата, като общата оценка е, че 2026-а ще е още по-добра година.
При офис площите 2025 г. донесе непрекъснато подобрени на инфикатори като сключени договори и коефициент на свободните площи. Очакването е следващата година да даде още по-добри условия на наемателите - включително заради въвеждането в експлоатация на около 100 000 кв.м нови офис площи, които ще имат сдържащ ефект по отношение на наемите.
Нова прогноза показва движението при цените на жилищата догодина
Предстои ли допълнителен тласък на сделките?
При производствените и складовите площи в столицата 2025-а беше белязана от загуба на темпо при сключените договори и завършените обекти, но очакването е догодина промишлеността да се стабилизира и с това да се вдигне и търсенето - а то може да бъде задоволено от над 200 000 кв.м нови площи.
След представяне, определено като "отлично" през 2025 г., пазарът за търговски площи в молове и ритейл паркове се очаква да запази положителната си траектория на база нарастващо потребление на домакинствата. 150 000 кв.м в нови ритейл паркове ще влязат в експлоатация и така ще се постигне паритет по площ с моловете.
По отношение на инвестиционния пазар, очакването за навлизането на чужди играчи у нас е на фона на добро темпо от тази година, поддържано най-вече от местни инвеститори с интерес към офис и търговски обекти.