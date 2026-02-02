В днешния понеделник пътуващите в цяла Германия се сблъскаха с ниски температури и пусти гари, тъй като десетки хиляди работници в обществения транспорт спряха работа. Това доведе до спиране на автобусните и трамвайните услуги в повечето градове, съобщават местните медии.

Еднодневната стачка, свикана от синдиката Verdi, който представлява близо 100 000 транспортни работници, дойде след като преговорите с общински и държавни работодатели относно условията на труд бяха в застой миналата седмица. Синдикатът настоява за по-кратки смени, по-дълги почивки и по-високо заплащане за нощен и уикенд труд, дори когато градовете се борят с бюджетни ограничения, пише Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Източник: EPA/БГНЕС

В стачката участват 150 общински транспортни компании

Стачката засяга около 150 общински транспортни компании във всички 16 федерални провинции на Германия, с изключение на една, включително Берлин, Хамбург и Бремен. Около 5000 работници в обществения транспорт в северната провинция Долна Саксония са обвързани от споразумение, което им пречи да се присъединят към пикетните линии, казават от Verdi.

Една от най-големите координирани акции в местния транспортен сектор от години, стачката започна по план, коментира Серат Канюрт, водещ преговарящ на Verdi, пред радио rbb. Канюрт добави, че от операторите на обществен транспорт сега се очаква да се върнат на масата за преговори.

"Нашият приоритет е да постигнем напредък на масата за преговори", заяви той пред Deutsche Presse-Agentur (dpa).

"Нашите колеги могат да измислят по-добри неща от това да стачкуват в това време."

Ниски температури и допълнително прекъсване на транспорта

В Щутгарт, Карлсруе и Фрайбург услугите ще бъдат спрени за целия ден, съобщиха представители на синдиката.

Части от Германия бяха засегнати от продължително зимно време, включително температури под нулата и сняг, което доведе до прекъсвания в обществения транспорт, включително в Берлин. А пътуващите до работа в някои региони ще трябва да се подготвят за още ледени дъждове и заледени пътища през следващите дни, според Германската метеорологична служба.

"Ако не стачкуваме за по-добри условия на труд, работните места ще останат толкова непривлекателни, че, както видяхме през последните години, няма да има достатъчно хора, които да желаят да работят в обществения транспорт", заяви служителят на Verdi, отговорен за автобусите и влаковете, пред обществения радио-телевизионен оператор ZDF Андреас Шакерт.

Той отбеляза, че работата на смени е по-специално източник на напрежение за служителите в обществения транспорт. Шакерт каза, че ако не се направи нищо, за да се направи работата по-привлекателна, "тогава в дългосрочен план няма да можем да задържим хората".

Въпреки това, държавната железопътна компания Deutsche Bahn заяви в петък, че влаковете на градската железница (S-Bahn) в градове, включително Берлин, Хамбург, Мюнхен и Щутгарт, както и услугите на дълги разстояния, ще се движат нормално в понеделник, тъй като персоналът не е представляван от Verdi.

Разговорите между Verdi и работодателските организации са напрегнати, като синдикалните лидери обвиняват общините, че се стремят да намалят обезщетенията и да удължат смените. В Берлин преговарящите от Verdi заявиха, че операторите искат работниците сами да финансират подобренията, като се откажат от болнични и гъвкаво работно време.

Следващият кръг от преговори е насрочен за 9 февруари. Синдикалните лидери предупредиха, че може да последват допълнителни стачни действия, ако исканията им не бъдат чути.