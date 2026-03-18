Канада с бързи темпове увеличава доставките на втечнен природен газ (LNG) за Азия поради фактическото затваряне на Ормузкия проток, съобщи The Globe and Mail.

По данни на изданието, само през първите 17 дни от американско-израелската военна операция срещу Иран, осем кораба са се наредили да чакат на канадския терминал за износ на втечнен природен газ в Китимат (Тихоокеанска провинция Британска Колумбия).

За сравнение, през целия декември миналата година, на този терминал за заредени само четири танкера за превоз на втечнен газ. А конкретно вчера, от Китимат за Азия е отплавал танкерът Puteri Mahsuri, съобщи вестникът.

В Канада работи един терминал за втечнен природен газ - в Китимат. От юни 2025 г. от там се изнася LNG за Южна Корея и Япония.

А наскоро телевизия CTV съобщи, че канадските властите обмислят изграждането на още шест терминала за втечнен газ. Ако това се случи и заработят общо седем терминала, чрез тях ще могат да се доставят около 50 милиона тона втечнен природен газ годишно. Този обем е близо половината от това, което САЩ изнасят годишно.

Припомня се, че на 2 март т Корпуса на ислямската революция предупредиха, че Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военните действия на Израел и САЩ срещу Ислямската република. На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи пък заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят "от страх от атаки от двете страни".