BuzzFeed по време на качването на американската борса през 2021 година

BuzzFeed, един от символите на дигиталния медиен бум от 2010 година насам, сменя собственика си в сделка за $120 милиона. Контролният пакет в компанията ще бъде придобит от медийния предприемач Байрън Алън, който ще поеме и поста главен изпълнителен директор, съобщава британското издание The Guardian.

Сделката бележи драматичен обрат за компания, която някога беше оценявана на до $1,7 милиарда и се превърна в еталон за ерата на новото интернет съдържание, масовия трафик от социалните мрежи и агресивното финансиране на дигитални медии.

Основателят на BuzzFeed Джона Перети ще се оттегли от поста на ръководител, но ще остане в компанията като президент на BuzzFeed AI. Групата притежава и медийното издание HuffPost.

"Визията на Байрън, оперативният му опит и дългосрочният му ангажимент към качественото съдържание го правят изключително подходящ да поведе BuzzFeed и HuffPost към следващата фаза на растеж", заяви Перети.

Кой е новият собственик?

Байрън Алън е добре познато име в американския медиен бизнес. Той контролира Allen Media Group, в която влизат телевизионни мрежи, включително The Weather Channel, както и местни телевизионни канали и HD мрежи. Алън често прави мащабни, понякога и непоискани оферти за придобиване на медийни активи.

Освен като предприемач той е и телевизионна личност. Неговото шоу Comics Unleashed ще заеме програмния слот на The Late Show по CBS по-късно този месец.

Идват сериозни съкращения

Преди Алън официално да поеме управлението, BuzzFeed ще премине през "значителни" съкращения на разходите, обяви той. Подобна формулировка обикновено означава и намаляване на персонала.

Във вътрешно писмо до служителите, цитирано от The Guardian, Перети посочва, че ще разговаря директно с екипа за предстоящите мерки.

Финансовото състояние на BuzzFeed остава тежко. През първото тримесечие на 2026 г. компанията отчита нетна загуба от $15 милиона. Към понеделник вечерта акциите ѝ се търгуват около $0,71 за брой, докато Алън ще купи 40 милиона акции по $3 за акция.

"Това говори много за това какво вижда той в това, което сме изградили", коментира Перети пред служителите.

Завой към видео, AI и стрийминг

Новият собственик очертава посока, различна от класическия модел на BuzzFeed. Алън заявява, че ще се фокусира върху разширяване във free-streaming видео, аудио и съдържание, създавано от потребителите.

Той намеква, че BuzzFeed ще използва изкуствен интелект, за да се конкурира по-агресивно с платформи като YouTube и да се превърне в значим безплатен видео стрийминг играч.

Това е пореден опит за преоткриване на BuzzFeed, след като компанията постепенно се отдръпна от журналистиката. През 2023 г. тя затвори своята новинарска редакция BuzzFeed News, а оттогава бизнесът ѝ е по-силно ориентиран към маркетингово съдържание, развлекателни формати и видео.

Краят на една медийна епоха

Сделката идва след години на спад за дигитални медии, които някога растяха благодарение на огромния трафик от Facebook и други социални платформи. Моделът донесе мащабна аудитория, но се оказа труден за устойчиво монетизиране.

BuzzFeed излезе на борсата в края на 2021 г. в опит да набере свеж капитал, но публичният дебют се превърна в разочарование. Акциите на компанията се сринаха, а пазарната ѝ оценка се стопи далеч под нивата от пика на дигиталния медиен бум.

Подобни трудности преживяха и други големи имена от същата епоха. Vice Media премина през финансови проблеми, а Vox Media, според информации, обмисля продажба на части от бизнеса си, като Джеймс Мърдок е сочен за един от потенциалните купувачи.

За BuzzFeed продажбата на Байрън Алън може да се окаже шанс за ново начало. Но тя е и ясен знак колко дълбоко се е променил дигиталният медиен бизнес — от еуфорията около големия трафик до битката за оцеляване в свят, доминиран от платформи, видео и изкуствен интелект.