Германският концерн Henkel AG, един от водещите в света производители на домакински и промишлени химикали, придобива американския производител на продукти за грижа за косата Olaplex в сделка за 1,4 милиарда долара, съобщиха компаниите, пише Прайм.

"Henkel сключи окончателно споразумение за придобиване на 100% от акциите на Olaplex, на офертна цена от 2,06 долара на акция, като общата стойност на сделката е 1,4 милиарда долара", обяви Henkel.

По такъв начин, компанията Olaplex базирана в Ню Йорк, е оценена с 55% повече спрямо цената на акциите при затваряне на 25 март, съобщават от американската компания.

От съобщенията на двете компании става ясно, че придобиването е одобрено от Борда на директорите на Olaplex.

И в бъдеще Olaplex ще продължи да работи под собствената си марка, но акциите ѝ вече няма да бъдат листвани на борсата Nasdaq, а контролиращият акционер Advent ще се оттегли изцяло от инвестицията си в компанията.

Очаква се придобиването да приключи изцяло през втората половина на тази година, при условие че бъдат изпълнени необходимите условия, добавят от Olaplex.

Henkel Group е една от най-големите химически компании в Европа, произвеждаща домакински химикали, козметика и строителни продукти. Марките на компанията включват: Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и други. В компанията работят около 47 000 души.