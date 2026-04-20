Най-голямата японска военна компания Mitsubishi Heavy Industries обяви финализирането на споразумение с Австралия за строителството на три военни фрегати, при което акциите й поскъпнаха само за ден с почти 4 на сто. Това ще бъде първият износ на японски военни кораби след края на Втората световна война, като доставката на първия кораб за Кралските австралийски военноморски сили е планирана за 2029 г., съобщи CNВC.

По-конкретно, ценните книжа на Mitsubishi Heavy Industries отбелязаха ръст с 3,64 на сто, след като компанията съобщи за сделката. Те са поскъпнали с внушителните около 75 на сто през последните 12 месеца.

Сделката на стойност 10 милиарда австралийски долара (7,15 милиарда щатски долара), обявена за първи път през август, се случва на фона на (неофициална) информация, че Япония се готви да облекчи ограниченията си върху износа на оръжия и техника още през настоящия месец.

Междувременно Австралия е заделила до 20 милиарда австралийски долара за флотилия от 11 фрегати с общо предназначение. Първите три от тях ще бъдат построени от Mitsubishi Heavy Industries.

Новите военни кораби, базирани на модернизираната фрегата от клас Mogami, ще заменят настоящите кораби от клас ANZAC, които са в експлоатация във Военноморските сили на Австралия от 80-те години на миналия век.

Японската компания спечели поръчката в състезание с германския си конкурент ThyssenKrupp Marine Systems, който също участваше в търга. По информация на австралийски медии, Mitsubishi Heavy Industries е предложила по-кратки срокове за доставка на фрегатите, отколкото германския производител.