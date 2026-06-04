Сосът от люти чушки е толкова разпространен в карибската кухня, колкото кетчупът в САЩ. Огненият вкус е основна част от трапезите в целия регион и задължителна гарнитура към всичко - от ориз и грах до къри и яхнии, разказва BBC. Именно от Карибите идват и голяма част от лютите сосове, които се продават в Европа и Америка.

И тъй като международните вкусове все повече обичат силния вкус, все по-голям брой марки се изнасят в Северна Америка, Европа и дори Австралия, появявайки се по рафтовете на големите вериги супермаркети - от американския Walmart до британския Tesco и Woolworths в Австралия.

Недостигът на специфичния лют пипер, използван за създаването на типичната карибска подправка, заплашва да задуши предлагането, като същевременно ще увеличи разходите за производителите в региона.

Съчетание от екстремни метеорологични условия, болести и вредители прави основната съставка - чушките Scotch Bonnet - особено трудна за намиране, съобщават производители пред BBC.

Темпераментните малки, жълти плодове, податливи на обилни дъждове и вируси, могат да бъдат трудни за отглеждане, докато опустошителните урагани в Ямайка, основен производител на Scotch Bonnet, нанесоха допълнителен удар.

Ураганът Мелиса от октомври миналата година - най-силният в историята на Ямайка - удари селскостопанския сектор на острова, докато той все още се възстановяваше от урагана Берил предходната година.

"Бяхме изключително ограничени и трябваше да отменим поръчките", казва Шон Гарбут от Associated Manufacturers, която произвежда популярните в Ямайка сосове и подправки Walkerswood.

Walkerswood изнася повече от 95% от продуктите си - две трети от тях за САЩ. Само миналата година компанията изпрати в чужбина еквивалента на 500 товарни контейнера с дължина 20 фута (6 м). Основният фактор, който възпрепятства разширяването, "винаги е продукцията", продължава Гарбут.

"След Beryl много фермери преминаха към сладки картофи, защото са много по-издръжливи и цената за килограм е по-добра. Нашият сос номер едно от пиперливи, който за съжаление е най-труден за поддържане и контрол, е нашият сос Scotch Bonnet Pepper, направен от нашите ямайски жълти чушки."

Обилните дъждове също могат да повлияят на вкуса. Изменението на климата засяга най-силно Карибите, ащото честите урагани вече унищожиха по-голямата част от реколтата. Продуктът остана оскъден, а фермерите все по-често се колебаят да презасаждат. Мсичко това оказва и тепърв аще оказва влияние над глобалните пазари на люти сосове.