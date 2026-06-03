Столицата на Румъния се оказва сред европейските столици с най-голяма разлика в цените на стари и нови апартаменти. Сред всички градове в северната ни съседка, в Букурещ има най-голямата разлика в цените между стари и нови апартаменти. Любопитното е, че старите жилища са с 520 евро/кв.м по-скъпи от новите, според анализ, публикуван от платформата за недвижими имоти Storia и цитиран от Romania Insider.

Старите жилища в Букурещ са били на цена от 2535 евро/кв.м, докато новите жилища са били на цена от 2015 евро. В сравнение с Букурещ, в Орадя и Тимишоара тенденцията е била обратна, като новите апартаменти са надвишили цените на старите с разлика от над 183 евро/кв.м, според средните обявени цени за апартаменти с 1-3 стаи в обявите.

Жилищният пазар в Румъния е останал активен през май 2026 г., с видими годишни увеличения в повечето големи градове. Най-голямото процентно увеличение на цените на годишна база в сегмента на новите апартаменти е регистрирано в Констанца, Тимишоара и Крайова (12%). При старите апартаменти най-високите годишни увеличения са били 15% в Крайова, 14% в Букурещ и 12% в Тимишоара.

В сравнение с предходния месец цените са останали до голяма степен стабилни както за нови, така и за стари жилища, показва анализа, цитиран от News.ro.

Интересът към стари жилища остава висок, особено в добре разположени райони, и това е видимо в градове като Букурещ, Брашов или Тимишоара, където старите апартаменти са значително по-търсени от новите, според същия източник. Междувременно, в градове като Клуж-Напока, Яш или Сибиу, интересът към двата сегмента е по-близък.

Ако преди година старите апартаменти са генерирали приблизително два пъти повече търсения от новите, разликата се е увеличила тази година, така че старите апартаменти са били търсени приблизително три пъти повече от новите.

Интересът се засили и от последните фискални промени, включително увеличението на ДДС, което има по-видимо въздействие върху сегмента на новите жилища.

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Цените на апартаментите в Румъния

Ако едно студио в нова сграда в Букурещ струва приблизително 74 568 евро, то едно старо струва 93 795 евро. За двустаен апартамент цената е 104 799 евро (нов) и 131 820 евро (стар), докато за тристаен - 133 014 евро (нов) и 167 310 евро (стар).

В Брашов средната искана цена през май 2026 г. е 2295 евро/кв.м за нови апартаменти, което е с 4% повече в сравнение с май 2025 г. и с 1% под нивото през април, за разлика от старите апартаменти със средна цена от 2383 евро/кв.м, което е с 8% повече на годишна база и с 2% повече от предходния месец. Спрямо минималните законови площи, студио в нова сграда струва приблизително 84 920 евро, докато старо струва 88 171 евро. За двустаен апартамент цената е 119 347 евро (нов) и 123 916 евро (стар), докато за тристаен - 151 479 евро (нов) и 157 278 евро (стар), според данни на Storia.

През май 2026 г. средната искана цена в Клуж-Напока е 3310 евро/кв.м за нови апартаменти, което е с 6% повече от същия месец на миналата година и е на подобно ниво като предходния месец, съответно 3317 евро/кв.м за стари апартаменти, което е с 6% повече на годишна база. Студио в нова сграда струва приблизително 122 458 евро, докато за старо жилище цената е 122 729 евро.

За двустайни апартаменти цената е 172 103 евро (нови) и 172 484 евро (стари), докато за тристайни апартаменти цената е 218 439 евро (нови) и 218 922 евро (стари). На морския бряг, в Констанца, средната искана цена през май 2026 г. е 2141 евро/кв.м за нови апартаменти, докато старите апартаменти достигат 2146 евро/кв.м.

Студио в нова сграда струва приблизително 79 216 евро, докато старо струва 79 402 евро. За двустайни апартаменти цената е 111 331 евро (нови) и 111 592 евро (стари), докато за тристайни апартаменти цената е 141 305 евро (нови) и 141 636 евро (стари).

В Крайова новите апартаменти имат средна цена от 2147 евро/кв.м през май 2026 г., докато старите апартаменти достигат 2131 евро/кв.м, което е с 15% повече на годишна база и с 1% повече в сравнение с април 2026 г. Студио в нова сграда струва приблизително 79 449 евро, докато старо струва 78 847 евро. За двустайни апартаменти цената е 111 658 евро (нови) и 110 812 евро (стари), докато за тристайни апартаменти цената е 141 720 евро (нови) и 140 646 евро (стари).

Цените са малко по-ниски в Яш, където средната искана цена през май 2026 г. е 1885 евро/кв.м за нови апартаменти, в сравнение с 2034 евро/кв.м за стари апартаменти.

В Орадя новите апартаменти са на средна цена от 2071 евро/кв.м през май 2026 г., докато старите са 1888 евро/кв.м, което е с 8% повече на годишна база. В Сибиу средната искана цена през май 2026 г. е 2011 евро/кв.м за нови апартаменти и 2009 евро/кв.м за стари апартаменти. В същото време в Тимишоара новите апартаменти са на средна цена от 2095 евро/кв.м, в сравнение с 1990 евро/кв.м за старите.

"Все по-често виждаме ситуации, в които стари апартаменти достигат цени, подобни или дори по-високи от новите, но в повечето случаи обяснението е свързано с местоположението. Старите домове обикновено са по-централни и по-добре свързани с градската инфраструктура: транспорт, училища, услуги, и това е от голямо значение при решението за покупка", обобщава Моника Дудау, ръководител "Маркетинг на недвижими имоти Европа" в OLX Group.