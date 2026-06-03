Airbus завърши успешно тестови полет на пътнически самолет, който може да лети 22 часа без прекъсване, съобщават от компанията. Става въпрос за широкофюзелажният самолет A350-1000ULR, пише AFP.

"Самолетът, оборудван със специална апаратура за летателни изпитания, лети три часа и 43 минути, достигайки височина малко над 41 000 фута (12 500 метра)", се казва в изявление на европейския производител на самолети.

Самолетът, предлаган на пазара с обозначението ULR, което означава ултра-дълъг полет, е един от 12-те, поръчани от австралийската авиокомпания Qantas, за да може да извършва директни полети между Сидни и Лондон.

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От Airbus обявиха, че планират да доставят първия A350-1000ULR на Qantas през април 2027 г. Първоначално авиокомпанията се надяваше да започне директната услуга Сидни-Лондон през 2025 г.

Вторничният тестов полет от съоръжението на Airbus в южния френски град Тулуза даде началото на двумесечни тестове за сертифициране на модификации, направени от съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервоар за гориво, който му позволява да лети около 18 500 километра.

Най-дългият търговски полет, който се изпълнява в момента, е полетът на Singapore Airlines от Сингапур до Ню Йорк, който изминава 15 350 километра за около 18 часа.