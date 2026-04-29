Оперативната печалба на Airbus се е сринала с 52% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г. — до 300 млн. евро от 624 млн. евро за същия период на миналата година. Спадът идва на фона на по-малко доставени самолети и исторически обрат: за първи път от 2019 г. насам Boeing изпревари европейския производител по доставени самолети в рамките на тримесечие.

Приходите на Airbus са намалели с 7% до 12,65 млрд. евро. Доставките на самолети са се свили до 114 броя — с 22 по-малко в сравнение с 136-те за първото тримесечие на 2025 г. Сегментът за отбрана и космос е отчел ръст от 7%, хеликоптерите са задържали нивата си, докато търговската авиация е отбелязала спад в продажбите от 11% на годишна база.

Основната причина за затруднените доставки са двигателите Pratt & Whitney — дефект в прахово-метални компоненти на модела PW1000G принуди производителя да провери или ремонтира около 1200 агрегата. Това остави завършени самолети от серията A320neo да чакат на производствените линии без двигатели.

"Неспособността на Pratt & Whitney да ангажира необходимия брой двигатели се отразява негативно на прогнозата ни за доставки", заяви главният изпълнителен директор Гийом Фори, цитиран от CNBC.

Въпреки пропуснатите ресурси, Airbus потвърди целите си за цялата 2026 г.: около 870 търговски доставки, коригирана оперативна печалба от около 7,5 млрд. евро и свободен паричен поток от приблизително 4,5 млрд. евро преди клиентско финансиране.

Airbus са регистрирали 408 поръчки — почти с 50% повече в сравнение с година по-рано.

Boeing поведе за пръв път от седем години

Докато Airbus губи темп, Boeing постигна нещо рядко: 143 доставени търговски самолета — с 29 повече от Airbus. Последния път, когато американският производител е водил в тримесечно класиране по доставки, беше около първото тримесечие на 2019 г., преди спирането на 737 MAX да прекъсне годините на американско господство.

Boeing все още отчита загуба, а свободният паричен поток остава отрицателен — около минус 2,6 млрд. долара. Ръководството обаче прогнозира положителен свободен паричен поток между 1 и 3 млрд. долара за цялата 2026 г.

Възстановяването на Boeing е особено забележително предвид дълбоката криза, в която изпадна компанията. Инцидентът с изхвърчал панел на 737 MAX 9 на Alaska Airlines през януари 2024 г. накара Федералната авиационна администрация да ограничи производствения темп и да наложи план за подобряване на качеството.

Оттогава Boeing системно увеличава доставките. Производството на 737 продължава с темп 42 самолета месечно, а програмата 787 се стабилизира на 8 броя месечно.

Изпълнителният директор на Boeing Кели Ортберг заяви пред инвеститорите, че търсенето на самолети е останало стабилно въпреки напрежението на Близкия изток.