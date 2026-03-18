Компанията Boeing очаква подразделението ѝ за търговски самолети да реализира печалба през 2027 г., а не тази година, както се очакваше по-рано. Причината са по-високите от очакваното разходи за закупуване на доставчика на части Spirit AeroSystems, заяви главният финансов директор на компанията, което е нов неуспех за американския производител на самолети, пише Reuters.

Подразделението за търговски самолети на Boeing вероятно ще отчете загуба на оперативен марж от 7,5% до 8% през първото тримесечие на годината. Подразделението е загубило 632 милиона долара през 2025 г. и 2,1 милиарда долара през 2024 г.

Компанията очаква да увеличи производството на популярния си самолет 737 MAX от около 42 самолета на месец до 47 на месец, до края на годината и да достави общо около 500 самолета тази година, заяви главният финансов директор Джей Малаве на конференцията на Bank of America Global Industrials в Лондон.

Boeing планира да използва четвърта производствена линия за "737" в Еверет, Вашингтон, която ще започне да работи това лято с производителност от един самолет на месец.

Доставките през първото тримесечие ще бъдат леко намалени поради повреда в окабеляването на около 25 самолета "737", но проблемът няма да навреди на годишните доставки, каза Малаве.

Boeing е на път да сертифицира останалите два варианта на 737 МАХ - "737-7" и "737-10" - през втората половина на годината, като доставките ще започнат следващата година.

Акциите на Boeing паднаха вчера с 1%, продължавайки спада от 13% през последния месец.

Федерален съдия постанови в понеделник, че акционерите на Boeing могат за заведат колективен иск, обвинявайки производителя на самолети в укриване на пропуски в безопасността на самолетите му "737 MAX" преди двете катастрофи, при които загинаха 346 души през 2018 г. и 2019 г.

Малаве заяви, че Boeing не планира да въведе друг нов реактивен самолет скоро, като заяви, че нито авиокомпаниите, нито новите технологии, нито самият Boeing са готови за нов модел самолет.

Подразделението за търговски самолети е фокусирано върху стабилизирането и увеличаването на производството на реактивни самолети, както и върху сертифицирането и доставката на моделите "737-7" и "737-10", както и на "777-9".

Приемането на нов модел самолет изисква високи еднократни разходи за авиокомпаниите и никоя нова технология не оправдава тези разходи, каза Робърт Ман, авиационен анализатор и директор в RW Mann and Company, цитиран от Reuters.

Най-новото поколение двигатели се оказа по-проблематично и неефективно от очакваното, което оказва натиск върху веригата за доставки на двигатели да се справи с търсенето на резервни части и нови двигатели, допълни той.

Относно плановете за увеличаване на производството на реактивни самолети, Малаве заяви, че Boeing следи веригата за доставки на двигатели, особено напрежението между търсенето на резервни части и оригинално оборудване.

Доставките на Boeing 787 Dreamliner за първото тримесечие ще намалеят леко от прогнозираните 20 самолета до около 15 от популярния широкофюзелажен самолет, най-вече поради забавяния при сертифицирането на дизайна на седалките от премиум клас, каза той.

Производителят на самолети иска да увеличи производството на "787" от сегашните си осем Dreamliner-а на месец, до 10 до края на 2026 г.

Отбранителното и космическо подразделение на Boeing би трябвало да отчете печалба през 2026 г., тъй като се приближава към "високите едноцифрени маржове на печалба, на които би трябвало да бъде", коментира още Малаве.

Капиталовите разходи ще се увеличат до около 4 милиарда долара тази година и вероятно ще останат такива и през следващата година, посочи той.