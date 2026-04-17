Компанията Boeing и нейното звено Millennium Space Systems работят съвместно за разширяване на производствения капацитет и пускане на нова спътникова платформа, тъй като се стремят да изпълнят нарастващия брой на неизпълнени поръчки, съобщиха аерокосмическите фирми, пише Reuters.

Boeing се стреми да достави 26 спътника през 2026 г., в сравнение с едва четири през 2025 година.

Компанията се стреми да се възползва от нарастващата зависимост от спътниковата инфраструктура от секторите на отбраната и интернет свързаността.

Новата спътникова платформа от среден клас, Resolute, ще се справи с мисии, които изискват "повече възможности, отколкото може да осигури един традиционен малък сателит, с по-голяма скорост и гъвкавост от типичната програма за големи сателити", се казва в съобщение на Boeing.

Boeing заяви, че ще инвестира в интегрирането на своите продукти с тези на Millennium, за да увеличи производството, отбелязва Reuters.

Космическите технологии, от спътникови комуникации до наблюдение, все повече оформят съвременните конфликти. Технологията беше използвана по време на американските военни удари във Венецуела и във войната на САЩ и Израел срещу Иран тази година.

Същевременно стана известно, че Boeing наема около 100 до 140 работници седмично за заводите си, което е най-високият темп от 2024 г. насам, тъй като американският производител на самолети замества пенсионерите и увеличава персонала, за да подпомогне по-високите нива на производство и новите модели, коментира синдикален лидер, цитиран от Reuters.

Boeing трябва да осигури персонал за четвърта производствена линия в района на Сиатъл, известна като Северната линия, за доста продавания теснофюзелажен самолет 737 MAX. Също така трябва да подпомогне производството на широкофюзелажния 777X, който все още чака сертифициране, и съответно да замени пенсионерите.

В щата Вашингтон работните места в аерокосмическото производство спаднаха до около 79 000 миналия август, но оттогава постоянно се покачват до 81 800 през февруари тази година, според данни на Американската агенция за социално осигуряване (Employment Security ⁠Department).