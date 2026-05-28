Главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг обяви, че компанията е изпълнила изискванията, определени от Федералната авиационна администрация на САЩ, за увеличаване на производството на самолети 737 Max до 47 самолета на месец, съобщава CNBC.

В момента компанията произвежда 42 самолета на месец, заяви Ортберг по време на конференция.

"Преминахме финалния преглед за темп от 47, така че сега сме в процес на стартиране на тази линия. Вероятно ще ни отнеме няколко месеца за стабилизиране, но аз предполагам, че ще продължим да увеличаваме темпа", каза Ортберг.

Източник: Boeing

В последния доклад за приходите на Boeing от миналия месец Ортберг коментира, че очаква компанията да увеличи производството на най-продаваните си самолети до 47 на месец това лято. В сряда той каза, че Boeing е "силно уверена", че е готова да постигне този темп.

Въпреки че Boeing преди това е отчитала производство от 57 самолета на месец, Ортберг заяви, че не вярва, че компанията може в момента да поддържа този темп със своите процеси за безопасност и качество.

"Бихме искали някой ден да достигнем темп от 63 на месец и аз очакваме това с нетърпение. Пазарът ще подкрепи тези по-високи темпове."

Въпреки това мениджърът признава, че Boeing има още "работа за вършене", за да стигне до точка, в която компанията може допълнително да увеличи производствените си темпове на самолетите 737 Max.

Скорошният стремеж на компанията е да достигне темп на производство от 52 нови самолета на месец, като този процес може да отнеме поне шест месеца, ако не и повече.