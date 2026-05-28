За първи път Северна Корея публично обяви интегрирането на изкуствен интелект и ултрапрецизна автономна навигация в ракетния си арсенал. Технологията разпознава и фиксира автоматично целта в реално време.

Държавната медия на Пхенян обяви, че лидерът Ким Чен Ун лично е ръководил изпитанията на олекотена многоцелева система за изстрелване на крилати ракети.

Новите оръжия, по думите на държавната медия, са способни да поразяват в радиус от 100 километра, което поставя Сеул, столицата на Южна Корея, в обсег на атака.

Петилетка за война

Мащабен петгодишен план за модернизация на отбраната бе обявен от Ким Чен Ун по време на 8-ия конгрес на Корейската работническа партия през януари 2021 г. Тези тестове са част от плана.

Военното разузнаване на Южна Корея потвърди, че е засякло масираното изстрелване на ракети в посока Жълто море.

Източник: EPA/БГНЕС

Ким заяви пред държавните медии, че оръжията и автоматизираните системи за изстрелване са били успешно модернизирани, за да "отговарят на подходящите условия на съвременната война. Той обяви, че крилатите ракети с изкуствен интелект ще бъдат разположени в артилерийски части близо до границата с Южна Корея.

За оръжията

Ракетата комбинира множество навигационни системи, включително картографиране на терена и насочване с изкуствен интелект, което ѝ позволява да поразява всяка цел с висока прецизност, се казва в съобщението, цитирано от The Korean Herald.

Изкуственият интелект на ракетата не работи по време на целия полет, а се активира в крайната фаза.

За разлика от балистичните ракети, които летят по висока параболична траектория, тези летят на изключително ниска височина, следвайки релефа на земята чрез системата TERCOM.

Това им позволява да се измъкват от обсега на южнокорейските радари и да заобикалят системите за противовъздушна отбрана.