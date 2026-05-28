Изкуственият интелект постепенно започна да заменя част от служителите в редица индустрии, като първи на опашката за изхода обикновено са по-младите и неопитни служители. Така те попадат в кръга на безработицата - имат нужната образователна степен, но не са изкачили на достатъчно високо ниво на работната стълба, за да бъдат наети.
Докато милиони хора от поколение Z са убедени, че пазарът на труда е срещу тях, Арвинд Джейн - бивш инженер на Google и основател на технологични компании - смята, че кандидати не липсват, но много малко от тях са подходящи... и причината не е липса на опит.
Хиляди кандидатури, малцина подходящи
Арвинд Джейн е съосновател на оценената на 13,7 милиарда долара компания Rubrik, работеща е сферата на киберсигурността и облачния софтуер. В момента пък ръководи платформата за корпоративен изкуствен интелект Glean, оценена на над 7 милиарда, която получава хиляди автобиографии дневно - толкова много, че екипът успява да разгледа едва около една пета от тях. И все пак компанията изпитва постоянен дефицит на кадри.
"Студентите смятат, че е трудно да намерят работа, но ние смятаме, че е трудно да намерим тях", казва Джейн пред Fortune.
Причината - това, което търси, не може да се намери в диплома или в списък с умения: "Имам твърдото убеждение, че усърдната работа решава всички проблеми. Мерилото за мен е, когато работя в група, да ме познават като човека, който дава най-много от себе си."
Именно тази нагласа разграничава кандидатите, за които компаниите се надпреварват, от тези, чиито документи никога не получават втори поглед, смята той.
Работната етика като конкурентно предимство
Оказва се обаче, че основателят на Glean не е единственият, който приоритизира отдадеността.
Дейвид Соломън - главен изпълнителен директор на Goldman Sachs - банка с пазарна капитализация от 291 милиарда долара, е работил едновременно в Baskin-Robbins и McDonald's като тийнейджър, успоредно с практикуването на три спорта и образование. Днес, освен че ръководи една от най-влиятелните финансови институции в света, той се изявява като диджей в свободното си време. Пред тазгодишни абсолвенти Соломън призова повече млади хора да възприемат работната етика, на която го е възпитал баща му.
Хозема Шипчандлър - CEO на облачната комуникационна платформа Twilio с оценка от 30 милиарда долара, работи от 4:30 сутринта до 21:00 часа - навик, изграден още в университета. Благодарение на нея, на 31 години вече е финансов директор на многомилиардно подразделение на GE: "Ако бяхте готови да положите усилията, те бяха готови да ви дадат възможността", казва той пред Fortune.
Изкуственият интелект - конкурент или партньор
Въпреки работната си философия, Арвинд Джейн не омаловажава структурните трудности пред младите. В Обединеното кралство само за миналата година са подадени над 1,2 милиона кандидатури за по-малко от 17 хиляди места за завършващи студенти. Автоматизацията "изяжда" начални позиции, а конкуренцията за останалото се изостря.
Съветът, който дава на кандидатстващите в момента, е: овладейте изкуствения интелект. Според него кандидат, усвоил AI инструментите, може да работи десет пъти по-бързо от този, който не го е направил.
"Не е трудно. Не ви трябват 10 часа курс. Просто отидете в ChatGPT или Gemini и разговаряйте с тях като с колега."
От една страна, технологиите автоматизират работата, правейки я по-бърза, но и намалявайки работните позиции. От друга обаче, увеличават значимостта на чисто човешките качества като съвест, професионализъм и амбиция. Според Арвинд Джейн комбинацията на знания и умения, висока работна етика и приспособимост към изискванията на новото време е формулата, към която трябва да се стремят младите кадри.