Китайският онлайн търговец Temu е глобен с 200 млн. евро заради недостатъчни мерки срещу продажбата на незаконни стоки, съобщиха в четвъртък регулаторите на ЕС в областта на технологиите. Това е първото решение по мащабно разследване, което може да доведе до допълнителни санкции, съобщава "Ройтерс".

Разследването, продължило близо две години по Закона за цифровите услуги, е образувано след жалби от паневропейската потребителска организация BEUC и 17 нейни национални членки.

Европейската комисия, констатира, че Temu не е идентифицирала, анализирала и оценила системните рискове от незаконни продукти, предлагани на платформата, и произтичащите от тях вреди за европейските потребители. Критиките засягат и начина, по който препоръчващите алгоритми и промоционалните програми с участие на инфлуенсъри са могли да задълбочат тези рискове.

"Temu уважава целите на Закона за цифровите услуги и необходимостта от ясни, последователни правила в цифровата икономика. Въпреки това не сме съгласни с решението на Комисията и смятаме, че глобата е непропорционална", заяви на свой ред компанията.

Тя добави, че решението се отнася до първоначалната оценка по закона от 2024 г. и не отразява актуалното състояние на системите й. Temu също така посочи, че обмисля всички налични правни опции.

Комисията е дала на Temu срок до 28 август да представи план за действие, след което регулаторите ще преценят дали компанията изпълнява изискванията на закона. Решение се очаква в рамките на два месеца.

Тя уточни, че разследването продължава и по въпросите дали дизайнът на платформата е изграден с цел предизвикване на зависимост, дали продава незаконни стоки и дали предоставя необходимия достъп до данни за изследователи.

Компаниите, нарушаващи Закона за цифровите услуги, рискуват глоби до 6% от годишния им световен оборот.

Първата подобна санкция беше наложена миналия декември на социалната мрежа X/Twitter на Илон Мъск - 120 млн. евро за нарушения на правилата за онлайн съдържание.