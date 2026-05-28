"А вие бихте ли плащали за Facebook или Instagram?" Този въпрос, който доскоро звучеше като екзотична заплаха от препратено съобщение във Viber, вече е официална бизнес стратегия.

След ограничени тестове през пролетта, технологичният гигант Meta обяви, че пуска платени абонаменти в глобален мащаб за трите си основни платформи - Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus. Зад щедрите обещания за "по-забавни функции" обаче се крие фундаментален трус: заради изкуствения интелект компанията на Марк Зукърбърг е готова да погребе над 20-годишния модел на социалните си мрежи, изграден върху максимална достъпност и индиректно монетизиране.

Иначе казано - ако за забавата с метавселената платиха Уолстрийт и инвеститорите, то AI амбициите на Зукърбърг ще ударят директно по нашия джоб.

Колко струва "безплатното"?

Ценоразписът на Meta изглежда достъпен, но е умишлено фрагментиран. Месечните такси започват от $3,99 за Facebook Plus и Instagram Plus, докато за удоволствието да ползвате WhatsApp Plus ще трябва да отделите $2,99 на месец.

Срещу тези суми потребителите получават функции, които на първо четене не звучат "премиум", но за конкретни потребители могат да се окажат важни. Абонатите на Instagram Plus например ще могат да виждат общия брой вторични гледания (rewatches) на техните сторита, да създават неограничени списъци с аудитории извън "Близки приятели", да удължават историите си над 24 часа и да разглеждат списъка с зрители без самите те да се появяват там. И още - анимирани реакции "Супер сърце" и персонализирани икони на приложенията.

WhatsApp Plus пък залага на визуални теми, потребителски мелодии и допълнителни закачени чатове.

Новите Plus планове не заменят съществуващата програма Meta Verified, която е насочена към бизнеса и създателите на съдържание за защита от кражба на самоличност и чиито цени варират от $15 до $500 на месец.

Проклятието на скъпия облак

Големият прелом идва с AI плановете на компанията. Meta започва тестове на две нови нива: Meta One Plus ($7.99/месец) и Meta One Premium ($19.99/месец).

По-скъпата версия отключва по-голям капацитет за сложни изчислителни заявки - така наречения "thinking mode" (режим на дълбоко мислене) за тежки задачи, както и разширени възможности за генериране на видео и изображения.

"Ние предлагаме премиум инструменти, които ви позволяват да засилите присъствието си, да засилите съдържанието си и да автоматизирате задачите си," обяви лаконично Наоми Глейт, ръководител на продуктовия отдел в Meta.

Самият Марк Зукърбърг призна още миналата година, че с подобряването на Meta AI компанията неизбежно ще предложи абонаментна услуга, "за да могат хората да плащат за използването на повече изчислителна мощ".

И тук стигаме до ядрото на проблема: AI не може да се издържа от реклама. Традиционният модел, при който потребителят "плаща" за безплатната платформа с вниманието и личните си данни, се оказа напълно нерентабилен пред лицето на огромните разходи за поддръжка на AI.

Инфраструктурата за новите големи езикови модели изисква гигантски инвестиции в центрове за данни и графични процесори. Само през последните месеци Meta дебютира с първия си голям модел от новата серия Muse - Muse Spark (с кодово име Avocado), разработван от новото звено Meta Superintelligence Labs под ръководството на Александър Уанг. Това се случи след мащабна инвестиция от $14.3 милиарда в Scale AI. Тези милиарди трябва да се избият отнякъде.

Тъй като пазарът на дигитална реклама е достигнал глобално насищане и Meta няма накъде да расте чисто демографски, единственият изход е диверсификация на приходите чрез изстискване на съществуващата аудитория.

Сбогом на дигиталната филантропия

Засега платената версия остава опционална, но посоката е ясна. Платформи като X/Twitter вече ограничиха редица базови функции за потребителите без абонамент, за да ги натикат насила в платените си планове. Meta върви по същия път.

Дали си струва да плащате? Ако сте инфлуенсър, дигитален предприемач или просто обсебен от това да знаете кой тайно ви разглежда профила - вероятно да. Но за масовия потребител това е горчиво хапче.

Голямата илюзия, че интернет ще остане вечно безплатен и достъпен за всички, приключи. Изкуственият интелект се оказа твърде лаком за ресурси, а Meta (и вероятно далеч не само тя) няма намерение да бъде благотворително дружество.