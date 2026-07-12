Има един интересен индекс, който финансистите и анализаторите на Уолстрийт следят. Отдавна секторът на картонените кутии е показател за реалното търсене. Всичко - от бялата техника до пиците на пещ, се опакова в тях.
Индустриалният бум изисква планини от картон, за да бъдат опаковани и доставени стоките до купувачите.
Обратното също е вярно. В секундата, в която търсенето започне да се охлажда, поръчките на опаковъчни материали се сриват. Точно това превръща картона в най-ранния червен флаг за задаваща се криза.
Така нареченият Индекс на кашоните.
„Индексът на Пеле“ или защо е лошо да инвестираш в любимия си отбор
Aegon Asset Management проследява представянето на акциите на всички публично търгувани европейски футболни клубове
Рецесията идва?
Че секторът е сериозно "болен", стана ясно още през август миналата година. Тогава най-големият производител на картонени кутии в САЩ - International Paper, затвори два ключови завода в щата Джорджия и остави над 1000 души на улицата.
От края на 2024 г. насам International Paper, Smurfit Westrock и Packaging Corporation of America са съкратили общо над 12 000 работни места. Само през февруари 2026 г. в производството са съкратени още толкова работници, пише Metaintro.
Пандемията донесе и недостиг на ... кашони
Въпреки че само американските компании са произвели достатъчно, за да бъде покрита една трета от площта на България
Само по себе си решението на International Paper може да изглежда като съкращаване на разходите в един изтощен индустриален сектор. Но заедно с други скорошни спадове в индустрията, то може да бъде икономически предупредителен сигнал, пише изданието Quartz.
В рамките на едва осем месеца капацитетът за производство на велпапе в Щатите се е сринал с около 9%. Това е двойно по-голям удар от загубите, отчетени по време на тежката рецесия от 2009 г., според анализатори.
Бизнесът (не) се нуждае от тях
Над 75% от потребителските и индустриалните стоки се транспортират в кашони, сочат данни на Fibre Box Association.
Легендарният бивш председател на Федералния резерв Алън Грийнспан редовно е следил обема на доставките на кашони, за да взема решения за лихвените проценти, преди официалните доклади да бъдат публикувани.
Индексът на мъжкото бельо: Скритият сигнал, който предсказа кризите от 2008 и 2020 г.
То е базов продукт, а когато мъжете започнат да пестят дори от него, това е ранен знак за наближаваща икономическа криза
През последните години обаче електронната търговия преминава към олекотени хартиени и пластмасови пликове за по-малките пратки с цел по-ниски въглеродни емисии и по-евтин транспорт.
Това изкуствено понижава търсенето на традиционните кашони.
Bloomberg Intelligence прогнозира допълнителен спад от 1,5% на годишна база в доставките на картонени кутии за тази година.