Има един интересен индекс, който финансистите и анализаторите на Уолстрийт следят. Отдавна секторът на картонените кутии е показател за реалното търсене. Всичко - от бялата техника до пиците на пещ, се опакова в тях.

Индустриалният бум изисква планини от картон, за да бъдат опаковани и доставени стоките до купувачите.

Обратното също е вярно. В секундата, в която търсенето започне да се охлажда, поръчките на опаковъчни материали се сриват. Точно това превръща картона в най-ранния червен флаг за задаваща се криза.

Така нареченият Индекс на кашоните.

Рецесията идва?

Че секторът е сериозно "болен", стана ясно още през август миналата година. Тогава най-големият производител на картонени кутии в САЩ - International Paper, затвори два ключови завода в щата Джорджия и остави над 1000 души на улицата.

От края на 2024 г. насам International Paper, Smurfit Westrock и Packaging Corporation of America са съкратили общо над 12 000 работни места. Само през февруари 2026 г. в производството са съкратени още толкова работници, пише Metaintro.

Само по себе си решението на International Paper може да изглежда като съкращаване на разходите в един изтощен индустриален сектор. Но заедно с други скорошни спадове в индустрията, то може да бъде икономически предупредителен сигнал, пише изданието Quartz.

В рамките на едва осем месеца капацитетът за производство на велпапе в Щатите се е сринал с около 9%. Това е двойно по-голям удар от загубите, отчетени по време на тежката рецесия от 2009 г., според анализатори.

Бизнесът (не) се нуждае от тях

Над 75% от потребителските и индустриалните стоки се транспортират в кашони, сочат данни на Fibre Box Association.

Легендарният бивш председател на Федералния резерв Алън Грийнспан редовно е следил обема на доставките на кашони, за да взема решения за лихвените проценти, преди официалните доклади да бъдат публикувани.

През последните години обаче електронната търговия преминава към олекотени хартиени и пластмасови пликове за по-малките пратки с цел по-ниски въглеродни емисии и по-евтин транспорт.

Това изкуствено понижава търсенето на традиционните кашони.

Bloomberg Intelligence прогнозира допълнителен спад от 1,5% на годишна база в доставките на картонени кутии за тази година.