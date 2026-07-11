Как се побеждава сивата икономика? Повечето държави залагат на глоби, денонощни ревизии и данъчна полиция. През 1951 г. Тайван, препълнен с малки бизнеси по улицата, доказва, че най-мощното оръжие срещу криенето на оборот не е глобата, а... хазартът.

Така тамощното правителство настройва интерес на купувачите. Ако търговецът иска да скрие продажбата и данъка с нея, клиентът настоява за касова бележка, защото тя ще е неговият безплатен лотариен билет.

Какъв е бил ефектът? Още през първата година данъчните приходи са скочили със 75%, а купувачите сами започнали да обявяват "война" на сивия сектор.

Днес ще ви разкажем за тази гениална фискална идея, която работи и сега.

Лотария за хората и държавата

Преди 75 години Рен Сиенчун - тогавашният финансов шеф на Тайван, действително осъзнава, че традиционните методи за справяне със сивата икономика са твърде скъпи и неефективни.

Затова по негова идея се въвежда уникален 8-цифрен номер върху официалните касови бележки. Лотарията, официално наречена Uniform Invoice Lottery, се провежда на всеки два месеца. Числата се теглят на 25-о число на всеки нечетен месец.

Източник: X.com

Тегленето се излъчва на живо по телевизията. Първата награда тогава е около 62 000 тайвански долара . Стойността ѝ се равнявала на близо 5 години средна заплата в Тайван.

Има и минимална печалба от около 7 долара за частично съвпадение на последните цифри.

През 2011 г. държавата вдига залозите и въвежда настоящия голям джакпот, за да подсили мотивацията. Днес наградната структура за всяко двумесечно теглене е разделена на няколко награди.

Седемдесет и пет години по-късно близо 70% от тайванците все още играят.

Богаташи от касови бележки

Абсолютният джакпот, известен като Специалната награда, носи 10 милиона тайвански долара, което се равнява на около 310 000 долара. За да я спечелите, трябва да имате пълно съвпадение на всички осем цифри от специалния номер, като статистика показва, че между 10 и 20 души на всяко теглене се събуждат богаташи.

Веднага след нея се нарежда Голямата награда, която осигурява близо 62 000 долара за улучен втори 8-цифрен номер.

И накрая, така наречената Първа награда раздава малко над 6200 долара, но при нея шансовете са значително по-големи, тъй като държавата тегли три напълно отделни комбинации от цифри.

Източник: От Facebook Създадено е и приложение, което верифицира кодовете

При съвпадение на последните три цифри тайванец може да спечели около 6 долара. Най-малките утешителни награди се изплащат на секундата в денонощните квартални магазини.

Купуваш си сутрешното кафе и веднага проверяваш касовата бележка с тръпката, с която се търка талон от лотарията...

А какво печели държавата?

Елегантността на тази фискална игра се крие в сметката. За цената на целия годишен награден фонд Тайван си осигурява 23 милиона доброволни и "безплатни" одитори, които дежурят на всяка една каса на опашката.

За наградите се заделят фиксирано 3% от общите приходи от ДДС.

Автоматичното проследяване по веригата също е измислено. Когато малкият магазин е принуден да издаде официална бележка на клиента, той трябва да осчетоводи и откъде е купил стоката.

Примерът "Тайван"

Немалко държави по света видяха гениалността на тайванския модел и внедриха свои фискални лотарии, за да накарат гражданите да изискват касови бележки.

Португалия предизвика истински фурор с лотарията си Fatura da Sorte, разигравайки луксозни автомобили Audi вместо пари, за да изсветли оборотите в ресторантите и фризьорските салони.

Италия дигитализира процеса изцяло, като въведе награди не само за купувачите, но и за самите търговци, издали печелившия бон.

Гърция обвърза играта с електронните плащания и раздава до 50 000 евро месечно за трансакции с карти, докато Словакия превърна регистрирането на бележки в телевизионно шоу през пунктовете за залози.

Сходни акции за определени периоди организираха Полша и Румъния.