Тази година Съединените американски щати честват своята 250-годишнина. През 1776 г., в навечерието на обявяването на независимостта на страната, тогавашната американска икономика е едва около една трета от британската.

Два века и половина по-късно американската икономика влиза в юбилейната 2026 г. с номинален БВП от около 32,4 трилиона долара, сочат последните данни на Международния валутен фонд. Това е близо два пъти повече от втория в класацията - Китай с неговите 19,5 трилиона долара.

Освен това потребителският пазар на САЩ е най-големият в света. Щатите държат до 30% от общото световно потребление.

Но как страна, далеч по-млада от старите европейски сили, се превърна в икономическия и политически център на планетата?

Индустриалният скок

След края на Гражданската война през 1865 г. Щатите се превръщат в работилницата на света. За по-малко от 50 години производството на въглища расте с 800%.

Според архивни данни на Асоциацията на американските железници железопътната мрежа се е увеличила над 6 пъти.

Източник: iStock Парен локомотив влак от Индустриалната революция в САЩ

Към края на 19. век страната вече изпреварва Великобритания и Германия като най-голям производител на стомана. През 1916 г., когато Европа на практика се самоунищожава в окопите на Първата световна война, комбинираният БВП на Щатите задминава целия БВП на Британската империя.

Реалният БВП на САЩ тогава надминава 550 милиарда долара, пише PBS.

Мисия "Долар"

Втората световна война оставя Европа отново в руини, а САЩ е единствената голяма икономика, излязла почти невредима от конфликта. Именно заради това страната тогава притежава над 70% от световния златен резерв.

През юли 1944 г. делегати от над 40 държави се събират в Бретън Уудс, Ню Хампшър. Те решават доларът да стане новата котва на глобалната икономика. Обвързват валутата със златото, а всички останали валути стават обвързани с долара.

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По същото време се раждат и две институции - Международният валутен фонд и Световната банка. И до днес близо 60% от световните валутни резерви се държат в долари, а над 80% от международната търговия минава през американската валута.

Силициева Америка

В края на 80-те години една долина в Северна Калифорния, кръстена на материала, от който се правят полупроводниците - силиций, започва да изгрява с амбициите си.

Именно там Apple, Microsoft, а по-късно Google, Amazon, Nvidia и Meta превръщат идеята за технологична компания в най-доходоносния модел в историята на капитализма.

И седемте най-ценни публични компании в света, т.нар. "Великолепна седморка", са американски. Само Apple и Microsoft струват на борсата повече от целия БВП на Германия, който се равнява на над 4,6 трилиона долара.

А Nvidia, която преди десет години беше известна основно сред геймърите, днес е една от компаниите, които задвижват революцията в изкуствения интелект със своите чипове.

Пречките пред Чичо Сам?

Националният дълг на страната премина 38 трилиона долара в началото на 2026 г., което е повече от собствения ѝ годишен БВП. Бюджетното управление на Конгреса прогнозира, че следващите десет години Вашингтон ще трябва да заеме още 25 трилиона, от които близо 16 трилиона ще отидат само за лихви.

Както Money.bg писа, американската мечта става все по-скъпа. Cpeднaтa лиxвa пo 30-гoдишнитe ипoтeĸи ce е пoĸaчила дo 6,22%, a ĸъм ĸpaя нa мapт тя вeчe е дocтигнaла oĸoлo и нaд 6,4%.

Самият МВФ предупреди тази пролет, че щатските държавни облигации започват да губят своята "премия за сигурност".

Засега, според анализатори, алтернатива няма - нито юанът, нито еврото имат достатъчно дълбок и ликвиден пазар, за да заменят долара, припомнят от Commonwealth Bank и Chatham House.

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Според доклад на Council on Foreign Relations 2026 г. ще е годината, в която ще се реши кой ще води в надпреварата за изкуствен интелект - САЩ или Китай. Само инвестициите в AI могат да добавят 0,4 процентни пункта към американския растеж тази година.

250 години след Декларацията за независимост най-голямата икономика на света е на кръстопът, а световната икономика е несигурна. Но както показва историята дотук, точно в такива моменти сякаш Америка обикновено е най-добра.