Миналата седмица синът на основателя на EssilorLuxottica - 31-годишният Леонардо Мария Дел Векио, обвини Борда на директорите, че е спрял отпускането на заем в размер на близо 10 милиарда евро, с който иска да придобие акциите на двама от братята и сестрите си в инвестиционният холдинг Delfin.

Интересното е, че ключови части от сделката вече са били одобрени и общото мнение е определило стъпката като "стабилизираща". Проблемът възниква именно когато основните кредитори - UniCredit, BNP Paribas и Credit Agricole - поставят изискване за по-твърди гаранции относно бъдещите дивиденти, капиталовата стабилност и дългосрочната насока на Delfin.

Според Дел Векио, който публикува отвореното писмо в собствения си вестник, Бордът може да разсее притесненията им и да задвижи сделката. Ако това се случи, той ще разшири дела си до 37,5%, с което ще се превърне в най-големият акционер, съобщи Euronews.

Именно това повдига по-сериозните въпроси за риска от централизирането на властта. В опит да го избегне, председателят на холдинга Франческо Милери обмисля контрапредложение за придобиването на същия дял, който да бъде разпределен между останалите шест акционери, съобщава La Repubblica. С това той индиректно заявява несъгласието си (и най-вероятно възпрепятстването) на сдлеката.

Френско-италианската EssilorLuxottica е сред най-големите холдинги в Европа, който включва в портфолиото си повече от 150 марки като производителите на очила Ray-Ban и Oakley, както и бранда за улична мода Supreme.

Управлението на бизнес от подобен мащаб изисква бързи решения и координация. Поради тази причина активите на EssilorLuxottica се управляват от отделна инвестиционна холдингова компания - Delfin. Освен че холдингът се разпорежда с над 40 милиарда евро активи на EssilorLuxottica, той заема ключови позиции в големи финансови институции като Banca Monte dei Paschi di Siena, Assicurazioni Generali и UniCredit. Сега обаче гигантът е напът да се окаже в криза от борба за "лъвския пай" между акционерите и преките наследници на бизнеса.

Очаква се в края на месеца да се проведе среща, на която бъдещето на Delfin да бъде обсъдено.