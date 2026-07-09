Европейският парламент одобри в четвъртък започването на преговори със Съвета на ЕС за създаването на дигитално евро. С 416 гласа "за", 169 "против" и 22 "въздържал се" депутатите дадоха зелена светлина за следващия етап от законодателния процес, съобщават от пресслужбата на ЕП.

Гласуването в Страсбург се наложи, след като групите "Патриоти за Европа", "Европейски консерватори и реформисти" и "Европа на суверенните нации" оспориха решението на комисията по икономически и парични въпроси от 23 юни тази година да отвори междуинституционални преговори по темата.

Преговорния екип на Парламента ще води докладчикът Фернандо Наварете Рохас (ЕНП, Испания). Първият кръг разговори с ирландското председателство на Съвета, което представлява държавите членки, предстои съвсем скоро.

Какво предвижда позицията на ЕП

Дигиталното евро ще бъде нова електронна форма на пари, издавана от Европейската централна банка (ЕЦБ), която ще работи както онлайн, така и офлайн - замислена като допълнение към кеша и банковите услуги, а не като тяхна замяна.

Транзакциите ще се проверяват без разкриване на лични данни, като самата ЕЦБ няма да може пряко да идентифицира ползвателите по плащанията им.

Повечето търговци ще бъдат задължени да приемат дигитално евро, с изключение за самоосигуряващи се лица и малки и микропредприятия, които не приемат други електронни разплащания.

Основни услуги - откриване на сметка, съхранение и управление на средства, както и достъп до поне един платежен инструмент, ще бъдат безплатни. За защита на финансовата стабилност се предвижда таван за сумата дигитално евро, която може да държи всяко физическо лице, но конкретният размер тепърва предстои да бъде уточнен.

Банки и платежни доставчици от държави извън еврозоната ще имат право да разпространяват валутата.

Държавите от еврозоната ще трябва да гарантират достъпност на кеша, а на търговците ще бъде забранено да го отказват. Ще се въведе редовно наблюдение на наличността на пари в брой, с особено внимание към уязвими групи като възрастни хора и хора с ниски доходи.

Цел и следващи стъпки

Проектът е замислен като начин ЕС да намали зависимостта си от неевропейски платежни системи като Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. Наварете Рохас определи дигиталното евро като алтернатива, а не като задължение, и отхвърли твърденията, че то ще служи за контрол над гражданите, като посочи, че се предвиждат най-високи стандарти за поверителност.

Най-деликатният въпрос в предстоящите разговори със страните членки ще бъде така нареченият модел на компенсация - кои институции ще получават възнаграждение за предоставянето на услуги по дигиталното евро, в какъв размер и по какъв механизъм.

Друга спорна тема е разпределението на таксите по цялата платежна верига, като се очаква търговците да плащат по-ниски такси, отколкото при сегашните картови разплащания.

Най-интензивните преговори се очакват през есента, а окончателно споразумение се цели до края на 2026 г. При постигане на съгласие е предвидена пилотна програма в средата на 2027 г., а ЕЦБ разчита дигиталното евро да стане достъпно за гражданите за плащания на дребно през 2029 г.