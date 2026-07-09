Къде е най-скъпо да бъдеш милионер? Макар този въпрос да звучи като оксиморон, всяка година швейцарската частна банка Julius Baer изследва живота и тенденциите в потреблението на заможните хора, за да определи най-скъпите градове за живеене за милионерите.

Първото място в класацията на е изненада - Сингапур взема титлата за четвърта поредна година, като основни фактори за това са високата цена на жилищата и автомобилите и стабилността на сингапурския долар, политическата и икономическата система.

На втора позиция според Доклада за глобалното богатство и начин на живот се нарежда Цюрих, а на трето - за първи път, благодарение на високите цени на имотите - Монако. От друга страна, Лондон отбелязва спад до пето място, като предишната година е бил претендент за първото.

В челната десетка влизат още Хонгконг, Шанхай, Банкок и Сидни, при който се забелязва най-голямо покачване - от шест места - заради вноса на луксозни стоки. Тази година Дубай отбелязва спад, като се класира на 14-то място. Според Arabian Business това не е резултат от поевтиняване на живота, а от обвързването на дирхама с щатския долар. Въпреки това, атрактивното данъчно облагане на физическите лица, луксозните жилища и нарастващите бизнес възможности продължават да привличат милионери.

За първи път от три години в топ 10 не присъства град от Северна или Южна Америка, като най-висока позиция заемат Ню Йорк и Сао Пауло. Сантяго и Мексико Сити също се изкачват, подкрепени от силния ръст на местните цени и валутните движения.

Оказва се, че стабилността на валутите имат най-сериозен ефект върху позиционирането на населените места в класацията. Според анализаторите ръстът в Цюрих и Монако се дължи до голяма степен на поскъпването на швейцарския франк и еврото спрямо долара.

Тъй като докладът изследва кошница от 20 стоки и услуги, увеличението на стойността на суровините като злато и на висококвалифицирания труд също оказват сериозно влияние. Така цените на бижутата са се повишили с 16,4%, тези на часовниците с 15,5%, а на луксозните стоки - с 12,3%.

Докладът на Julius Baer за глобалното богатство е публикуван на фона на геополитическа нестабилност, колебания на валутните курсове и опасения относно инфлацията. Проучването показва, че милионерите адаптират не само потребителското си поведение спрямо тарифите, валутните движения и глобалната несигурност, но и инвестициите си.