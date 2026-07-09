Русия все по-често изважда от сивата зона своя т.нар. сенчест флот - мрежата от стари и непрозрачно притежавани танкери, изградена след 2022 г. за заобикаляне на западните санкции - и го регистрира директно под руски флаг. Според анализатори това е стратегически завой: Кремъл преминава към открито поемане на отговорност за корабите, превозващи петрола му.

Сенчестият флот се появи, след като през декември 2022 г. Г-7 и Австралия въведоха таван на цената на руския петрол, принуждавайки Москва да събере кораби, независими от западно застраховане, финансиране и флаг. За прикриване на собствеността и произхода на товара операторите разчитаха на прехвърляния на товара "кораб-кораб", смесване на петрол, подправяне на GPS сигнали, изключване на транспондери и сложни фирмени схеми.

Тенденцията плавателните съдове да минават под руски флаг се ускори тази година - заради нарастващия брой операции на западните държави срещу такива кораби. По данни на украинското разузнаване около 80 танкера са предвидени за руска регистрация, а Руският морски регистър на корабоплаването активно ги подготвя. Според актуални данни през първото тримесечие на 2026 г. под руски флаг вече оперират 82 танкера - 11,7% от целия флот, извозващ руски петрол по море, почти четворно увеличение спрямо предходния период.

Само през юни Lloyd's List отчете смяна на флага при 17 кораба, а от юни 2025 г. насам броят надхвърля 40. В един случай кораб демонстративно прие руска идентичност между Исландия и Шотландия, очевидно за да възпре американски прехват - маневра, която в крайна сметка не спря конфискацията.

Подобни действия имаше и във венецуелски води преди задържането на Николас Мадуро от американски спецчасти.

Правен лост и нарастваща заплаха

Според Атлантическия съвет официалният флаг лишава корабите от двусмислеността на "удобния флаг" и дава на европейските държави по-силни правни основания за действие.

Заплахата вече надхвърля санкционното заобикаляне. Доклад на Международния институт за стратегически изследвания от началото на юли заключава, че е "твърде вероятно" Русия да използва танкерите като платформи за изстрелване на дронове над Европа - между 2024 и 2026 г. са регистрирани над 140 подозрителни навлизания близо до чувствителни обекти в Германия, Франция, Белгия, Нидерландия, Великобритания и Дания, включително затварянето на летище Копенхаген през септември 2025 г.

Това води и до реципрочни мерки. На 7 юли украински безпилотни сили удариха осем танкера от сенчестия флот, транспортиращи гориво към окупирания Крим.

Сериозно предизвикателство за руските ВМС сега ще е да опазват обикалящите света танкери, за които вече официално носят отговорност.