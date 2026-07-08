Еврозоната е изправена пред години на слаб икономически растеж, докато няколко по-малки европейски икономики имат потенциал да се развиват с над два пъти по-високи темпове. Сред тях е и Украйна, за която Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира среден годишен ръст от 3,8% през периода 2027-2031 г. Това е над 3 пъти повече от очакваните 1,2% за страните от еврозоната.

Прогнозата обаче е базирана на допускането, че войната постепенно ще затихне и ще започне мащабното възстановяване на страната. Самият МВФ предупреждава, че при продължаване на бойните действия икономическият растеж на Украйна може да се забави до едва 1% още през 2027 г.

Според последното издание на доклада World Economic Outlook еврозоната ще нараства средно с 1,2% годишно между 2027 и 2031 г. На този фон, най-силната година се очаква да бъде 2028 г. с ръст от 1,4%. За сравнение, световната икономика се прогнозира да расте с около 3,2% годишно през същия период.

Фондът обяснява слабите перспективи за еврозоната с комбинация от фактори. Сред тях са високи публични дългове, застаряващо население, нисък ръст на производителността, сравнително високи енергийни разходи и продължаваща геополитическа несигурност.

Възстановяването на Украйна

Според базовия сценарий на МВФ възстановяването на Украйна ще отключи значителни инвестиции в инфраструктура и индустрия. Оценката на Световната банка е, че необходимите средства за възстановяване вече достигат близо $600 милиарда.

При този сценарий украинската икономика може да нарасне с около 4,2% през 2028 г., а средният растеж за периода 2027-2031 г. да достигне 3,8%.

В същото време Фондът предупреждава, че перспективите остават силно зависими от развитието на войната.

"Перспективите остават изключително несигурни, тъй като войната продължава да оказва тежко влияние върху населението и икономиката", посочва МВФ в последната си оценка.

Освен Украйна, сред европейските икономики с най-високи очаквани темпове на растеж през следващите 5 години са Малта, Косово, Сърбия и Молдова. Според прогнозите на МВФ всяка от тях ще отчита средногодишен ръст от около 3,5-4%, което е значително над очакваното за еврозоната.