Украинският бизнес изпитва все по-сериозен недостиг на персонал, като към момента на пазара на труда липсват около 90 000 работници. Най-търсени са квалифицирани специалисти и медицински кадри, показват данни на Държавния център по заетостта (ДЦЗ), цитирани от Интерфакс-Украйна.

Парадоксът е, че въпреки наличието на десетки хиляди търсещи работа работодателите продължават да изпитват остър недостиг на кадри. По думите на заместник-директора на ДЦЗ Станислав Павленко в Единния портал за свободни работни места ежедневно са публикувани около 235 000 позиции, докато чрез системата на центъра работа търсят около 145 000 души.

За ограничаване на проблема от началото на 2026 г. Държавният център по заетостта е организирал професионално обучение за 33 000 граждани, включително 27 000 безработни. Програмите се финансират чрез Фонда за държавно социално осигуряване при безработица и са насочени както към нуждите на работодателите, така и към насърчаване на самостоятелната заетост.

В системата на ДЦЗ функционират 8 центъра за професионално-техническо образование, които предлагат обучение по 100 лицензирани професии и над 450 програми за повишаване на квалификацията.

Най-сериозен недостиг се наблюдава при квалифицираните работници. Сред най-търсените професии са електромонтьори, водопроводчици, електрозаварчици, оператори на мотокари, стругари, машинисти на багери, електротехници и оператори на машини с програмно управление.

Сериозен недостиг има и в здравния сектор. Работодателите търсят семейни лекари, терапевти, невролози и фармацевти.

Проблемът остава широко разпространен в икономиката. Данни от юни показват, че близо 70% от украинските компании изпитват затруднения при намирането на служители.

Същевременно жените вече формират 81% от регистрираните безработни.

Чуждестранна работна ръка

На този фон привличането на чуждестранни работници остава ограничено. По данни на Държавната миграционна служба през 2025 г. са издадени 9574 разрешителни за работа на чужденци, а разрешения за временно пребиваване на това основание са получили 4975 души.

Любопитен детайл е, че най-големият източник на трудови мигранти за Украйна не е Бангладеш или Индия, а Турция. Сред водещите страни са още Великобритания, САЩ, Индия и Узбекистан.

Въпреки кадровия дефицит почти половината украински компании все още не разглеждат възможността да наемат чужденци, докато едва около 1/8 активно проучват подобна опция.