Украинското правителство подписа договор с шведския гигант Saab за доставката на 16 изтребителя Gripen E за 24,6 милиарда крони или 2,54 милиарда долара, съобщават световните агенции.

Сделката включва също части и оборудване, като първите машини трябва да пристигнат през 2029-2030 г. България плати сходна сума за същия брой F-16 от САЩ, като страната ни в крайна сметка трябваше да избира между американското и шведското предложение.

В случая обаче освен новите машини Киев ще получи и дарение от до 16 по-стари Gripen C/D, първите от които се очакват догодина.

Експерти: На Украйна в дългосрочен план ѝ трябват не F-16, а Gripen

Експерти: На Украйна ще ѝ трябва не F-16, а този изтребител

Чували сме някои от аргументите и у нас

Според много експерти самолетът е идеален за условията, в които украинската авиация действа по време на войната с Русия. Gripen е направен така, че да може да се обслужва от малоброен наземен персонал, в това число - от наборници. Освен това може да излита и каца на магистрални отсечки.

В момента украинските ВВС разполагат с изтребители МиГ-29 и Су-27, както и фронтови бомбардировачи Су-24, които са адаптирани за използване на различни западни ракети и коректируеми авиобомби. Освен тях налични са и дарени от Запада F-16C, както и малък брой Mirage 2000.

Спрямо всички тях Gripen е огромен ъпгрейд. Ключов фактор е ракетата Meteor, която може да унищожи въздушна цел на над 200 километра разстояние. Така украинските пилоти ще могат по-ефективно да се борят с руските изтребители Су-35 и ударни самолети Су-34, които атакуват въздушни и наземни цели дълбоко от собственото си въздушно пространство.

Със сигурност ще спомогне и интеграцията със самолета за далечно радиолокационно откриване Saab 340, който Украйна получи от Швеция.

Изкуствен интелект пилотира Gripen във въздушен бой срещу жив пилот

Изкуствен интелект пилотира Gripen във въздушен бой срещу жив пилот

Saab си партнира в проекта с германския стартъп Helsing

Gripen E е сериозен ъпгрейд спрямо C версията - с по-мощен двигател, по-голям резервоар и възможност да носи до 7 броя Meteor.

Киев има и писмо за намерение за покупка на до 100 броя Dassault Rafale F4 от Франция - в някои аспекти даже още по-добър самолет, но там има много неясноти около времето на доставка и технологичния трансфер.