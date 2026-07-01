Украинското правителство подписа договор с шведския гигант Saab за доставката на 16 изтребителя Gripen E за 24,6 милиарда крони или 2,54 милиарда долара, съобщават световните агенции.

Сделката включва също части и оборудване, като първите машини трябва да пристигнат през 2029-2030 г. България плати сходна сума за същия брой F-16 от САЩ, като страната ни в крайна сметка трябваше да избира между американското и шведското предложение.

В случая обаче освен новите машини Киев ще получи и дарение от до 16 по-стари Gripen C/D, първите от които се очакват догодина.

Според много експерти самолетът е идеален за условията, в които украинската авиация действа по време на войната с Русия. Gripen е направен така, че да може да се обслужва от малоброен наземен персонал, в това число - от наборници. Освен това може да излита и каца на магистрални отсечки.

В момента украинските ВВС разполагат с изтребители МиГ-29 и Су-27, както и фронтови бомбардировачи Су-24, които са адаптирани за използване на различни западни ракети и коректируеми авиобомби. Освен тях налични са и дарени от Запада F-16C, както и малък брой Mirage 2000.

Спрямо всички тях Gripen е огромен ъпгрейд. Ключов фактор е ракетата Meteor, която може да унищожи въздушна цел на над 200 километра разстояние. Така украинските пилоти ще могат по-ефективно да се борят с руските изтребители Су-35 и ударни самолети Су-34, които атакуват въздушни и наземни цели дълбоко от собственото си въздушно пространство.

Със сигурност ще спомогне и интеграцията със самолета за далечно радиолокационно откриване Saab 340, който Украйна получи от Швеция.

Gripen E е сериозен ъпгрейд спрямо C версията - с по-мощен двигател, по-голям резервоар и възможност да носи до 7 броя Meteor.

Киев има и писмо за намерение за покупка на до 100 броя Dassault Rafale F4 от Франция - в някои аспекти даже още по-добър самолет, но там има много неясноти около времето на доставка и технологичния трансфер.