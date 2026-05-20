Швеция избра френската компания Naval Group за придобиването на четири нови фрегати на военноморските си сили в сделка за около 40 милиарда шведски крони (4,25 милиарда долара) - най-голямата военна инвестиция на скандинавската страна от 80-те години на миналия век, когато е започната работата по изтребителя Gripen.

Конкуренти бяха британската Babcock International и испанската Navantia.

Премиерът Улф Кристерсон обяви решението на пресконференция, а министърът на отбраната Пол Йонсон посочи, че Naval Group е избрана заради способността ѝ за "бърза доставка" и защото фрегатата от тип FDI (Frégate de Défense et d'Intervention) е "доказана система" с ПВО възможности.

Правителството е поискало на борда да могат да се използват и редица оръжейни системи, разработени в Швеция, включително от Saab.

Четири кораба до 2030 г.

Четирите фрегати - HSwMS Luleå, Norrköping, Trelleborg и Halmstad, се базират на вече споменатия дизайн FDI, който в момента влиза в експлоатация във Франция и Гърция. Всеки кораб се очаква да струва около 10 милиарда шведски крони в зависимост от конкретното въоръжение на борда, а първата доставка е планирана за 2030 г.

Новите фрегати ще бъдат най-големите надводни бойни кораби в шведския флот с очакван експлоатационен срок от около 40 години. Те ще утроят военноморския ПВО капацитет на Швеция и се очаква да бъдат въоръжени с ракети Aster 30 на MBDA - възможност, която Кралският шведски флот не е имал от десетилетия.

НАТО и Балтийско море

Поръчката идва на фона на ускорената модернизация на въоръжените сили на Швеция след руската инвазия в Украйна и присъединяването на страната към НАТО. Десндокументираният флагман на серията FDI - "Адмирал Ронарк" - е предаден на Франция през октомври 2025 г. и е посетил пристанището на Гьотеборг през февруари 2026 г. в рамките на кампанията на Naval Group за спечелване на поръчката.

Началникът на флота контраадмирал Юхан Норлен заяви, че новите кораби отразяват преход "от отказване на свободата на действие на противника към установяване и поддържане на контрол в района на Балтийско море".