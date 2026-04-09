След двуседмичното прекратяване на огъня, постигнато между Съединените щати и Иран и преди последвалата информация, че Ормузкият проход продължава да е затворен, иранските лидери са обсъдили план, базиран на Биткойн, за запазване на контрола над протока. Иранското правителство обмисля налага такса от 1 долар за всеки барел петрол, преминаващ през пролива, като таксата може да трябва да се плаща в...BTC, съобщават световните медии, цитирайки пубикация на FT.

Всеки кораб, който иска да премине през Ормузкия проток, ще трябва да изпрати имейл до иранските власти относно съдържанието на товара си, след което да изчака одобрение. След получаване на зелена светлина, операторите на кораба ще имат "няколко секунди", за да изпратят плащане в биткойн до контролиран от Иран портфейл, пише Decrypt.

В обсъждания сценарий таксуването с около $1 на барел, което означава, че стандартен VLCC танкер с капацитет от около 2 милиона барела може да бъде обложен с до $2 милиона на курс. Изискването за плащане в Биткойн би представлявало нова форма на "дигитализация" на географското предимство, прехвърляйки разплащанията извън системи като SWIFT и намалявайки възможността за блокиране на средства, коментират експерти.

Ормузкият проток остава ключова артерия за глобалната енергийна търговия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол. Иран традиционно използва влиянието си върху този маршрут като стратегически лост в отношенията със Запада.

Ислямската страна разполага с развита инфраструктура за добив на криптовалути, което позволява интегриране на подобен модел в по-широка "затворена" крипто икономика.