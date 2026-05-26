Богатството на българските домакинства - стойността на активите, притежавани от тях, през 2025-а е 1 трилион и 85 милиона лева или 478% размера на цялата икономика. Цели три четвърти от това обаче са жилищата и то с тенденция имотите да повишават тежестта си - с всички последици от този факт.

Това става ясно от второто издание на анализа "Индекс Богатство на българите", изготвен от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

При отправна точка 2015 г., през 2025 г. индексът на брутното богатство на домакинствата се е покачил до 284 пункта, като обаче инфлационно коригираната стойност е 200. "През миналата година 40% от нарастването на индекса на богатството се дължи на инфлация", посочи на пресконференция в БТА икономистът от ЕКИП Стоян Панчев.

Богатството ни е в тухли

Спрямо 2024 г. общото брутно богатство се е увеличило с 14,6% или 71 млрд. лева, но жилищата увеличават своята тежест - при тях скокът е с 16,4%.

"Цели 75% от богатството на българите са жилищата. Силният ръст се дължи основно на банковото кредитиране, което е водещ фактор за подкрепа на нарастващата стойност на жилищата", заяви Панчев. Банковото кредитиране отбелязва 28,2% ръст при 26,3% през 2024 г., 23,2% през 2023 г. и едва 7,9% през 2022 г.

Причините за това коментира финансовият експерт Макс Баклаян. Той посочи разминаването между инфлационно некоригираната и инфлационно коригираната стойност на индекса: "Ако държахме парите си като спестявания, щяхме да сме загубили една трета. Българинът е изключително активен на имотния пазар и благодарение на него е успял да натрупа капиталова печалба. Имотите са успели да предпазят голяма част от българите - банковият и имотният сектор са важни за забогатяването".

Това обаче започва да има обратен ефект - голяма част от кредитирането се насочва към имотите, стойността на жилищата се е увеличила с 221% за 10 години, през последните 5 инфлацията става изключително осезаема и така през миналата година кредитирането расте с близо 30%, докато икономиката - с едва 3%.

Оценката на ЕКИП е, че е "очевидно нездравословен процес" това "90% от нетното забогатяване (да) е поскъпване на жилищата".

Така според Макс Баклаян виждаме парадокс - българинът иска да избяга от инфлацията, но познава само имотите, инвестира активно в тях и това се превръща в една от основните причини именно за още по-сериозна инфлация.

"Агресивното кредитиране създава огромни неравенства в обществото - притежаващите имоти са забогатели най-много. То влияе негативно на демографията в България - покупката става все по-трудна за младите семейства и това може да е сред причините раждаемостта да не може да догони смъртността", коментира още той.

Инвестираме повече, но все така малко

Финансовите активи остават далеч назад като тежест в индекса на богатството на българските домакинства.

Най-голяма част (цели 41% или 56 млрд. евро) са депозитите и пари в брой, като след тях с 31% или 18,4 млрд. евро, остават собственост в бизнеси, които не са котирани на борсата.

"Българинът държи близо 80% от БВП под формата на банкови депозити и пари под матрака. При текущите трендове на инфлация, това значи много бърза загуба на покупателна способност на тези пари. Фрапантното нещо, което осъзнах, е че собственият бизнес представлява по-малка част от богатството на българина, отколкото парите в брой", коментира Баклаян.

Едва на пето място - след застраховките, пенсионните и другите осигурителни схеми и неизплатените заплати и дивиденти от фирми, се нареждат инвестициите. Те са с едва 5-процентова тежест в рамките на финансовите активи с 6,7 млрд. евро. Това включва облигации, финансови инструменти, акции, криптовалути.

"Една от положителните новини е значителното нарастване на активите на българите в акции на борсата - 21% ръст. Това показва някаква диверсификация", посочи Стоян Панчев.

И двамата експерти бяха категорични - трябва да се работи за подобряване на финансовата грамотност, за да могат хората и сами да разберат колко важна е диверсификацията.