Шоколадът и захарните изделия са колкото "сладък", толкова и труден бизнес, който има дълга история в България. Едно от знаковите предприятия у нас - част от силна глобална група и със собствени резултати и пазари далеч, излизащи от границите на страната, може да проследи своя корен близо 90 години назад.

Разположен в северозападния край на София, комплексът на "Нестле България" е наследник на традиция в захарните изделия, започната на това място още през 1939 г. от фабрика "Щастие" на индустриалеца Стефан Тодоров. Той е запомнен с квартала, построен от него за стотиците работници, както и със стола, осигуряващ изхранването им.

Как се изгражда партньорство две десетилетия? С много доверие и споделени общи ценности, като грижата за най-важните неща в живота. През 2026 г. "Дженерали Застраховане" отбелязва 20 години от завръщането си в България и разказва историите на най-интересните си партньори от тогава до сега.

Още тогава - в предвоенните години, Тодоров е осъзнавал, че не можеш да създадеш голям и устойчив бизнес без да се грижиш за хората зад него. Това остава в ДНК-то на фабриката след национализация (1947 г.) и приватизация (1994 г.) - и така до днес, когато има до себе си силен застрахователен партньор именно за най-важния актив - служителите.

Говорим за голяма и много добре развита компания. След половин милиард лева, вложени в технологии, откриване на работни места и нови производствени линии, "Нестле България" е сред най-големите в сферата на хранителната промишленост у нас.

Не е случайно и че неотдавна тя получи награда в конкурса "Инвеститор на годината" в категория "Инвестиция в разширяване на бизнеса" за новата производствена линия за KitKat на стойност над 42 милиона евро.

Приходите от продажби за 2025 г. надхвърлят 300 милиона евро, а произведената продукция в шоколадовата фабрика се реализира в над 35 държави по целия свят, посочва пред Money.bg изпълнителният директор на компанията Петър Стоилов.

Най-важният актив в сложна среда

В хранителната индустрия динамиката е голяма, а конкуренцията - още повече. Средата влияе силно на представянето, а в момента предизвикателствата са много: инфлация, несигурност по отношение на основни енергоносители, военни конфликти в близост, изрежда Стоилов.

Източник: Nestle България Петър Стоилов, Изпълнителен директор на Нестле България

Той подчертава, че компанията се съобразява с препоръката на правителството за замразяване на цените за период от година, като оптимизира процесите си с една ясна цел: "Да управляваме финансовото си представяне, осигурявайки стабилна и сигурна среда за хората ни".

В "Нестле България" работят около 1000 служители, от които 10% са с над 25 години стаж в компанията, посочва мениджърът "Човешки ресурси" на "Нестле България" Евгения Стефанова, която отговаря и за направление "Мобилност и придобивки" в Югоизточна Европа.

"Културата, която изграждаме, е насочена към постоянна грижа за благополучието на служителите ни с конкретни действия и активности. Специален фокус имаме върху здравето и безопасността на хората, физическото и менталното здраве, подкрепата на родителството, гъвкавост на работното време там, където е възможно и баланса на личен и професионален живот", подчертава тя.

Източник: Nestle България Евгения Стефанова, Мениджър "Човешки ресурси" на Нестле България и Мениджър "Мобилност и придобивки ЮИЕ"

"Нестле България" е модерно предприятие, което не е встрани от тенденцията за внедряване на автоматизации в различни процеси, но Стефанова е категорична: "Изкуственият интелект обаче не може да замести емпатията и емоционалната интелигентност, критичното мислене, уважението и човечността в нашите взаимоотношения и комуникация".

Очакванията към лидера

Доброто пазарно представяне и голямата видимост в обществото вървят ръка за ръка с по-големите очаквания по отношение на теми като екологичния отпечатък, социалната ангажираност и прозрачността на управленските решения. За Петър Стоилов това е резонно: "Лидерът е този, който задава посоката, дава добрия пример, отговаря на обществените нагласи и създава предпоставки за устойчиво развитие".

"Нестле България" има редица инициативи за редуциране на CO2 емисиите в производството и логистиката, използва на 100% "зелена" енергия и възможно най-малко водни ресурси в интензивен производствен процес. Работи се много по отношение на рециклируемостта на опаковките.

Източник: Nestle България

Социалните инициативи като "Нестле за Живей Активно!" и "Нестле за Залесяваме Активно" са изключително видими със своите мащаб и резултати.

Правилният партньор

Намирането на смисъл, стойност и устойчивост заляга в принципите на "Нестле България" и при отношенията с партньори.

Вече 20 години компанията намира съмишленик в лицето на "Дженерали Застраховане". Така служителите имат достъп до застрахователните продукти "Злополука и заболяване" и "Трудова злополука". Какво е в основата на дългогодишната съвместна работа?

"На първо място е стабилността на доставчика на глобално и локално ниво, неговата репутация и доказан опит. Изключително важна е стратегическата координация, общите цели и фокус към дългосрочното развитие. И не на последно място е взаимното доверие и уважение, които са ключови за успешни бизнес взаимоотношения", отговаря Евгения Стефанова.

Източник: Nestle България

Тя вижда "Дженерали Застраховане" като стабилен и доверен партньор, който споделя познания и експертиза и дава практически работещи решения. Това не са само думи - двете компании минават заедно през сериозни изпитания като тези, които донесе пандемията.

Стефанова определя застраховането като "доказателство за изграденото доверие между компанията и хората, които работят в нея". Двете дружества, които си партнират второ десетилетие, споделят нещо много важно - те имат общи ценности, като поставят грижата за важните неща на първо място.

Все още има бизнеси, които смятат, че могат сами да се справят с непредвидените ситуации, но тя е категорична - подобен подход води до финансови разходи, които нарушават нормалния цикъл на планирането и функционирането: "Застраховането не е бреме, а правилният финансов инструмент за минимизиране на последиците от непредвидими събития, за защита на хората и бизнеса от рискове, за гарантиране на сигурност и спокойствие".

Сигурността и спокойствието създават среда. Средата спомага усилията да се превръщат в успехи. Примерите са видими - както преди близо век с фабрика "Щастие", така и днес с "Нестле България" и нейния мултимилионен бизнес в десетки страни по света. Това са успехи, отгледани с грижа и ценности.