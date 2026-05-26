Шоколадът и захарните изделия са колкото "сладък", толкова и труден бизнес, който има дълга история в България. Едно от знаковите предприятия у нас - част от силна глобална група и със собствени резултати и пазари далеч, излизащи от границите на страната, може да проследи своя корен близо 90 години назад.

Разположен в северозападния край на София, комплексът на "Нестле България" е наследник на традиция в захарните изделия, започната на това място още през 1939 г. от фабрика "Щастие" на индустриалеца Стефан Тодоров. Той е запомнен с квартала, построен от него за стотиците работници, както и със стола, осигуряващ изхранването им.

Как се изгражда партньорство две десетилетия? С много доверие и споделени общи ценности, като грижата за най-важните неща в живота.

През 2026 г. "Дженерали Застраховане" отбелязва 20 години от завръщането си в България и разказва историите на най-интересните си партньори от тогава до сега.

Още тогава - в предвоенните години, Тодоров е осъзнавал, че не можеш да създадеш голям и устойчив бизнес без да се грижиш за хората зад него. Това остава в ДНК-то на фабриката след национализация (1947 г.) и приватизация (1994 г.) - и така до днес, когато има до себе си силен застрахователен партньор именно за най-важния актив - служителите.

Говорим за голяма и много добре развита компания. След половин милиард лева, вложени в технологии, откриване на работни места и нови производствени линии, "Нестле България" е сред най-големите в сферата на хранителната промишленост у нас.

Не е случайно и че неотдавна тя получи награда в конкурса "Инвеститор на годината" в категория "Инвестиция в разширяване на бизнеса" за новата производствена линия за KitKat на стойност над 42 милиона евро.

Как бизнесът на "Михалково" изплува след водно бедствие

Как бизнесът на "Михалково" изплува след водно бедствие

Компанията е сред водещите на българския пазар и за нея застраховката е инвестиция в устойчивост

Приходите от продажби за 2025 г. надхвърлят 300 милиона евро, а произведената продукция в шоколадовата фабрика се реализира в над 35 държави по целия свят, посочва пред Money.bg изпълнителният директор на компанията Петър Стоилов.

Най-важният актив в сложна среда

В хранителната индустрия динамиката е голяма, а конкуренцията - още повече. Средата влияе силно на представянето, а в момента предизвикателствата са много: инфлация, несигурност по отношение на основни енергоносители, военни конфликти в близост, изрежда Стоилов.

Петър Стоилов, Изпълнителен директор на Нестле България

Източник: Nestle България

Петър Стоилов, Изпълнителен директор на Нестле България

Той подчертава, че компанията се съобразява с препоръката на правителството за замразяване на цените за период от година, като оптимизира процесите си с една ясна цел: "Да управляваме финансовото си представяне, осигурявайки стабилна и сигурна среда за хората ни".

В "Нестле България" работят около 1000 служители, от които 10% са с над 25 години стаж в компанията, посочва мениджърът "Човешки ресурси" на "Нестле България" Евгения Стефанова, която отговаря и за направление "Мобилност и придобивки" в Югоизточна Европа.

"Културата, която изграждаме, е насочена към постоянна грижа за благополучието на служителите ни с конкретни действия и активности. Специален фокус имаме върху здравето и безопасността на хората, физическото и менталното здраве, подкрепата на родителството, гъвкавост на работното време там, където е възможно и баланса на личен и професионален живот", подчертава тя.

Евгения Стефанова, Мениджър "Човешки ресурси" на Нестле България и Мениджър "Мобилност и придобивки ЮИЕ"

Източник: Nestle България

Евгения Стефанова, Мениджър "Човешки ресурси" на Нестле България и Мениджър "Мобилност и придобивки ЮИЕ"

"Нестле България" е модерно предприятие, което не е встрани от тенденцията за внедряване на автоматизации в различни процеси, но Стефанова е категорична: "Изкуственият интелект обаче не може да замести емпатията и емоционалната интелигентност, критичното мислене, уважението и човечността в нашите взаимоотношения и комуникация".

Очакванията към лидера

Доброто пазарно представяне и голямата видимост в обществото вървят ръка за ръка с по-големите очаквания по отношение на теми като екологичния отпечатък, социалната ангажираност и прозрачността на управленските решения. За Петър Стоилов това е резонно: "Лидерът е този, който задава посоката, дава добрия пример, отговаря на обществените нагласи и създава предпоставки за устойчиво развитие".

Доброто в цифри: може ли бизнесът да измери социалното си въздействие – разговор с "Нестле България"

Доброто в цифри: може ли бизнесът да измери социалното си въздействие – разговор с "Нестле България"

"Има нещо типично в бизнеса, отличаващо българския от много други пазари", коментира в студиото на Money.bg Нели Ангелова, маркетинг директор в Nestle

"Нестле България" има редица инициативи за редуциране на CO2 емисиите в производството и логистиката, използва на 100% "зелена" енергия и възможно най-малко водни ресурси в интензивен производствен процес. Работи се много по отношение на рециклируемостта на опаковките.

Снимка 763234

Източник: Nestle България

Социалните инициативи като "Нестле за Живей Активно!" и "Нестле за Залесяваме Активно" са изключително видими със своите мащаб и резултати.

Правилният партньор

Намирането на смисъл, стойност и устойчивост заляга в принципите на "Нестле България" и при отношенията с партньори.

Бизнес, зависим от все по-непредвидима природа: "Домейн Трифонов", която продава на 4 континента

Бизнес, зависим от все по-непредвидима природа: "Домейн Трифонов", която продава на 4 континента

Застрахователят трябва да познава сектора, категорични са от производителя на бутиково вино и био сокове

Вече 20 години компанията намира съмишленик в лицето на "Дженерали Застраховане". Така служителите имат достъп до застрахователните продукти "Злополука и заболяване" и "Трудова злополука". Какво е в основата на дългогодишната съвместна работа?

"На първо място е стабилността на доставчика на глобално и локално ниво, неговата репутация и доказан опит. Изключително важна е стратегическата координация, общите цели и фокус към дългосрочното развитие. И не на последно място е взаимното доверие и уважение, които са ключови за успешни бизнес взаимоотношения", отговаря Евгения Стефанова.

Снимка 763231

Източник: Nestle България

Тя вижда "Дженерали Застраховане" като стабилен и доверен партньор, който споделя познания и експертиза и дава практически работещи решения. Това не са само думи - двете компании минават заедно през сериозни изпитания като тези, които донесе пандемията.

Стефанова определя застраховането като "доказателство за изграденото доверие между компанията и хората, които работят в нея". Двете дружества, които си партнират второ десетилетие, споделят нещо много важно - те имат общи ценности, като поставят грижата за важните неща на първо място.

Все още има бизнеси, които смятат, че могат сами да се справят с непредвидените ситуации, но тя е категорична - подобен подход води до финансови разходи, които нарушават нормалния цикъл на планирането и функционирането: "Застраховането не е бреме, а правилният финансов инструмент за минимизиране на последиците от непредвидими събития, за защита на хората и бизнеса от рискове, за гарантиране на сигурност и спокойствие".

Застраховката е сигурност. И добра инвестиция - винаги

Застраховката е сигурност. И добра инвестиция - винаги

Станислав Иванов, директор "Имуществено застраховане" в "Дженерали Застраховане" АД, пред Money.bg

Сигурността и спокойствието създават среда. Средата спомага усилията да се превръщат в успехи. Примерите са видими - както преди близо век с фабрика "Щастие", така и днес с "Нестле България" и нейния мултимилионен бизнес в десетки страни по света. Това са успехи, отгледани с грижа и ценности.