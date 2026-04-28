Близо година, след като пазарът на електроуреди у нас беше засегнат от рязкото повишение на екотаксите, плащани на частните рециклиращи компании, служебното правителство предприе мерки, с които да балансира ситуацията. От една седмица тече общественото обсъждане на промяна в наредба на Министерството на околната среда и водите, с която таксите на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) падат с между 70% и 90%.

Сюжетът обаче е сложен и крайният резултат може и да не бъде този, който бизнесът и гражданите очакват.

Какво се случи?

По закон когато дадена фирма пуска електрическо или електронно оборудване на пазара, тя има три варианта:

Да събира и рециклира продукцията сама, което е свързано със сериозни административни изисквания и оперативни предизвикателства.

Да се обърне към някоя от частните организации по оползотворяване.

Да плаща на ПУДООС, като принципът през годините беше, че таксите му са по-високи от тези на частните оползотворяващи организации.

Повечето компании избираха втория вариант, докато през миналото лято не стана ясно, че три от четирите лицензирани оползотворяващи организации вдигнаха цените си в пъти. Тъй като се плаща на база теглото на уреда, при по-тежките това означаваше осезаема промяна в цените. Бяха засегнати десетки продуктови категории.

Бизнесът реагира остро и, на фона на съмнения за координирани действия за напомпване на инфлацията на входа на еврозоната и започнала проверка от Комисията за защита на конкуренцията, поиска намеса от държавата. Рециклиращият бранш отхвърли обвиненията в картел и подчерта, че "таксите, които вносителите и производителите на електрическо оборудване са длъжни да заплатят са едни от най-ниските в Европа, както и че са определени през 2008 г., и оттогава не са актуализирани".

След това влезе и в контраатака срещу "едрия бизнес", като намекна, че е атакуван с цел да се появи "нов оператор, зад който ще стои един мощен бизнесмен с огромно влияние в медиите". Предният екоминистър Манол Генов също застана на страната на вдигналите таксите си частни фирми.

Какво се променя?

В мотивите към новия проект на наредба на МОСВ се посочва, че според сравнителен анализ при сега действащото законодателство държавните продуктови такси са между 4 и 9 пъти по-високи от средното в ЕС, а лицензионните възнаграждения към частните организации по оползотворяване са между 2 и 6 пъти по-високи, като големите разлики в различни масови категории са системни, а не единични случаи.

С промените таксите на ПУДООС падат с около 70% при хладилници и климатици, 85% при соларни панели и големи уреди, близо 80 на сто при IT оборудване, 75% при екрани и над 90% при малки уреди.

До момента ПУДООС винаги се е разглеждал като последна и най-неблагоприятна опция буквално с наказателна функция - оказва ли се сега по-подходящ вариант за бизнеса? Според д-р инж. Димитър Белелиев, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), отговорът е "Да".

"Тарифата му традиционно е по-висока и идеята е да стимулира компаниите да работят с оползотворяващи организации. Въпреки това, при правилни подобрения, най-вече в прозрачността, ефективността и яснотата в разходването на средствата, ПУДООС може да се развие като по-стабилен и предвидим механизъм. Ако това се случи, той има потенциал да се превърне в реален балансьор на пазара и да даде повече сигурност на бизнеса", коментира той пред Money.bg.

Според него е "логично" да има поевтиняване на уредите: "Разбира се, ефектът няма да е еднакъв при всички продукти, но при техника с висока такса - като електроника и соларно оборудване - ще бъде осезаем. По-важното е, че това ще направи българския пазар по-конкурентен и ще намали изкривяванията спрямо други държави в ЕС".

Другата страна

Промяна без ясна аргументация, която застрашава цялата система за управление на електронните отпадъци и може да доведе до стотици милиони евро допълнителни плащания от джоба на данъкоплатците след няколко години - такъв е прочитът на текстовете на Българската асоциация по рециклиране.

Според нея е "подвеждащ" аргументът за ролята на екотаксите за високите цени на уредите, като продуктовата такса "рядко надхвърля 1,5% от крайната цена", като при масовите домакински уреди като телевизори, печки, перални и бойлери говорим за 5-7 евро на уред.

"От асоциацията подчертават, че таксите в България не само не са по-високи, а са под средните европейски нива и дори по-ниски от тези в съседни държави като Гърция и Румъния. Въпреки това темата за размера им продължава да се използва като аргумент за намаляване. С други думи - ефектът върху крайната цена за потребителя е минимален, но ролята на таксата за системата е ключова", се посочва в официална позиция.

Отново се припомня, че за 18 години и 78% натрупана инфлация таксите не са променяни значително, докато количествата електронни отпадъци растат - при около 35 хиляди тона преди десетилетие, днес говорим за над 200 хиляди тона, като "най-бързо расте сегментът с фотоволтаични панели - тежки, сложни за обработка и скъпи за рециклиране".

От организацията отбелязват, че няма публично представена формула или анализ, базиран на данни от Евростат или европейски институции и резултатът е "намаляване на таксите под икономически обоснованите нива", намалени стимули за екопроектиране и инвестиции в рециклиране.

Отправя си и предупреждение: "Истинският риск обаче не е днес, а след 2-3 години. По линия на Европейската комисия от 2027-2028 г. влиза в сила нов механизъм - държавите ще плащат по 2 евро за всеки килограм електронно оборудване, който не е събран и рециклиран. При сегашните обеми това означава потенциална тежест от стотици милиони евро годишно. В момента системата работи - над 130 хил. тона отпадъци се събират и обработват всяка година. Това на практика спестява на бюджета около 260 млн. евро бъдещи плащания".

Какво предстои да се случи?

Инж. Белелиев подчертава - решението не е в конфронтация, а в ясни правила, конкуренция и предвидима среда за бизнеса: "Ние разбираме, че оползотворяващите организации имат своите аргументи и вероятно реални предизвикателства в дейността си. Очакването към тях е да има по-голяма предвидимост и обоснованост на цените, защото в последните години бизнесът беше поставен в ситуация на резки и трудно обясними промени".

Все още се търси и решението на проблем, за който признават всички засегнати страни - контролът по плащането на екотакси. Темата не е застъпена в проектонаредбата.

"Това е в основата на изкривяването на системата - коректните компании плащат, а некоректните не плащат и работят с по-ниски цени. Ако този проблем не бъде решен, дори и при по-ниски ставки ще остане същата несправедливост, изкривяване на пазара и ниска събираемост", смята председателят на БАСЕЛ.

В случая е важен и по-големият контекст. Общественото обсъждане на проектопромените продължава до 20 май. С оглед резултатите от изборите и новата конфигурация в Народното събрание, изглежда повече от вероятно към тази дата в МОСВ да е нов екип. От Българската асоциация на електротехниката и електрониката се надяват "в последния момент да не се стигне до промени, които да обезсмислят предложеното намаление".

Белелиев е категоричен: "Важно е политиката да не пречи. Служебното правителство извървя път, който предишни управления по неясни причини не искаха да изминат - постави темата на масата и предложи конкретно решение. Това е положителен сигнал, защото за първи път се признава, че в системата има натрупани проблеми. Оттук нататък ключово ще бъде как ще действа новото правителство. Очакването е то да бъде ясен, предвидим и последователен партньор на бизнеса, без да взима субективни или ситуативни решения под натиск".