Проблеми с глобалните интернет маршрути започват да се усещат и в съседна Сърбия - чрез по-бавен достъп до уебсайтове, по-лошо качество на видео разговорите и забавена работа на приложения, които зависят от сървъри в Азия и Близкия изток, съобщава eKapija.

Въпреки че Европа има алтернативни връзки, като например кабела 2Africa, пренасочването на трафика към резервни маршрути често означава по-бавен интернет. Експерти предупреждават, че конфликтите в ключови морски зони могат да имат последици, които надхвърлят енергетиката и търговията - глобалната интернет инфраструктура също може да бъде подложена на атака.

Подводните кабели в Ормузкия проток и Червено море в момента се намират в една от най-рисковите зони в света, където паралелно се извършват ракетни атаки, морски блокади и атаки на хутите срещу търговски кораби. А именно, местата, през които преминават най-важните цифрови "магистрали" в света, вече са и военни зони. Това вече не е просто политически въпрос, а ситуация, която може пряко да засегне ежедневието на милиони хора - от видео разговори до банкови транзакции.

Световният интернет преминава през кабели под морето

Войната, която започна в края на февруари, вече има сериозни последици в региона. Иран заплаши корабите в Ормузкия проток, а атаките срещу пристанища и търговски пътища доведоха до рязък спад в морския трафик и покачване на цените на петрола. В същото време международни организации предупреждават, че конфликтът може да се разпространи върху невоенна инфраструктура - включително енергийни и цифрови мрежи.

Проблемът е, че по-голямата част от глобалния интернет трафик не преминава през сателит, а през оптични кабели, положени по морското дъно. Именно през Червено море и Ормузкия проток преминава значителна част от връзката между Европа, Азия и Африка - включително финансови транзакции, облачни услуги, платформи с изкуствен интелект и почти всички големи цифрови системи, които използваме всеки ден.

По-сериозни последици от преди Когато подводният кабел AAE-1 беше повреден през 2024 г., заедно с няколко други в Червено море, около 25% от интернет трафика между Европа и Азия беше засегнат. Тогава потребителите съобщиха за бавен интернет, прекъсвания на приложенията и проблеми с бизнес системите.

Експертите предупреждават, че по-нататъшни щети биха могли да имат още по-сериозни последици. Ако кабел бъде прерязан във военна зона, проблемът не би бил само повредата, но и фактът, че ремонтните кораби не биха могли безопасно да влязат в района, докато атаките продължават. Това означава, че интернетът може да бъде бавен или нестабилен в продължение на седмици или дори месеци.

Допълнителни последици

Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че Ормузкият проток в момента е едно от най-опасните места за морски трафик. Няколко търговски кораба вече са повредени, а някои са напълно изоставени след атаките. При такива условия дори редовният транспорт е рисков, камо ли сложни операции като ремонт на подводни кабели.

В случай на по-сериозен прекъсване, последствията биха се усетили първо в Азия и Африка, но Европа също бързо би забелязала забавянето. Видео разговорите биха се забавили, онлайн игрите биха претърпели значително забавяне, облачните услуги биха работили по-бавно, а банковите системи биха могли да претърпят забавяния при обработката на транзакциите. Интернетът няма да изчезне, но би станал забележимо по-бавен и по-нестабилен.