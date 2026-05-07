Австралийската компания Strickland Metals, която трябва да добива сериозни залежи на злато в Сърбия и за кято Money.bg вече писа, обяви, че е претърпяла неочаквано забавяне на стартирането на програмата за проучвателни сондажи в проекта си "Рогозна" в Южна Сърбия. В момента дружеството е в очакване на окончателни одобрения от сръбското Министерство на минното дело, съобщава SeeNews.

Компанията очаква одобрения от министерството относно разширяването на плановете за проучвателни сондажи в Рогозна за основния лиценз, който съдържа съществуващите находища Градина, Шанац, Копър Каньон и Меденовац, съобщи компанията в документ, подаден до Австралийската фондова борса в понеделник.

Проектът "Рогозна" e с еквивалент на злато от 8,6 унции и се простира на около 184 кв км. Той включва четири лиценза за проучване. От Strickland заявиха, че "Рогозна" потенциално може да се превърне "в едно от най-големите неразработени златни находища в света".

От компанията казват, че са представили документи за одобрение на министерството през декември, добавяйки, че предварителните одобрения обикновено сe получават в рамките на три месеца след подаването им.

Според направената заявка, Strickland разполага с достатъчен капацитет в рамките на съществуващите си одобрени работни програми, за да продължи с сондажите в перспективните находища "Обрадов поток" и "Йезерска река", като вече са в ход подготвителни работи, които ще позволят сондажите да започнат през следващите седмици.

Дейностите по проучване и сондажи остават фокусирани върху напредъка на предварителното проучване за осъществимост, което трябва да бъде завършено в средата на 2027 г., с акцент върху растежа на високоценни ресурси и тестването на приоритетни цели.

Сръбските медии съобщиха миналия месец, че в град Нови пазар, където се намира "Рогозна", са проведени протести срещу проучването на обекта. През последните седмици жители на близките села, студенти и активисти също блокират горски пътища, водещи до "Рогозна", в опит да предотвратят по-нататъшни проучвателни дейности. Хората се опасяват, че добивита биха довели до откриването на мина, която би могла да застраши околната среда, съобщава базираното в Нови пазар Radio Sto Plus.

През юли 2024 г. Strickland завърши придобиването на Betoota Holdings, която чрез изцяло притежаваното си сръбско дъщерно дружество Zlatna Reka Resources, има 100% дял в "Рогозна".