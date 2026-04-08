Откритие, сравнявано с "втори Кашаган", и серия нови енергийни сделки в Централна Азия връщат на дневен ред амбициозната идея за транскаспийски газопровод към Европа. Този път с активното участие на британския гигант BP. Става дума за платото Устюрт - слабо разработен регион, обхващащ части от Казахстан и Узбекистан, за който все по-настойчиво се говори, че крие значителни залежи на природен газ.
На този фон, в самото начало на април дъщерно дружество на BP подписа споразумение за проучване с казахстанската държавна компания KazMunayGaz за т. нар. "перспективен блок Устюрт". Паралелно с това компанията води разговори с Ташкент за включване в консорциум с Uzbekneftegaz и азербайджанската SOCAR за разработване на находища в региона.
Още през 2025 г. Узбекистан и SOCAR се договориха да проучват площ от над 1000 кв. км в Устюрт и да разработват съвместно откритите ресурси. Малко след това президентът Шавкат Мирзийоев обяви откриването на "много голямо находище на природен газ" - сигнал, че първоначалните резултати са повече от обещаващи.
Още газ за Европа? Откриха ново голямо находище в Черно море, водят се разговори за разработката му
Запасите се определят като "едни от най-перспективните в черноморския регион"
Истинският пробив обаче идва от Казахстан. Държавната KazMunayGaz съобщи за ново наземно находище в района Жылыой, оценявано на над 20 милиарда тона въглеводороди. Откритието вече се определя като "втори Кашаган" - едно от най-големите енергийни находища в Каспийския регион през последните десетилетия.
Ключовата разлика е, че новото находище е на сушата, а не в морето - което означава значително по-ниски разходи и потенциално по-бързо разработване.
Ще има ли нов газов маршрут?
Натрупването на тези открития логично възражда идеята за транскаспийски газов маршрут - проект, който от години остава повече на хартия, отколкото в реално строителство. Според информации от азербайджански източници BP вече разглежда възможността за нов енергиен коридор, който да транспортира газ от Казахстан и Туркменистан през Азербайджан към Европа чрез Южния газов коридор.
Третият в света износител на втечнен газ обяви форсмажор по дългосрочни договори за доставки за европейски страни
Общите щети за катарската компания се изчисляват на десетки милиарди долари
Компанията планира да стъпи на опита си в Азербайджан, за да изгради синхронизирана инфраструктура, която е ключов елемент за реализирането на подобен проект. Въпреки това, пред транскаспийския газопровод остават сериозни препятствия, като геополитическите рискове, потенциално високата цена и сложната координация между държавите в региона.
Ако обаче новите находища бъдат потвърдени и проектът се пренесе от "тефтерите" на терена, Централна Азия може да се превърне в следващия голям източник на газ за Европа, при това точно навреме.