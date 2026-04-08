Откритие, сравнявано с "втори Кашаган", и серия нови енергийни сделки в Централна Азия връщат на дневен ред амбициозната идея за транскаспийски газопровод към Европа. Този път с активното участие на британския гигант BP. Става дума за платото Устюрт - слабо разработен регион, обхващащ части от Казахстан и Узбекистан, за който все по-настойчиво се говори, че крие значителни залежи на природен газ.

На този фон, в самото начало на април дъщерно дружество на BP подписа споразумение за проучване с казахстанската държавна компания KazMunayGaz за т. нар. "перспективен блок Устюрт". Паралелно с това компанията води разговори с Ташкент за включване в консорциум с Uzbekneftegaz и азербайджанската SOCAR за разработване на находища в региона.

Още през 2025 г. Узбекистан и SOCAR се договориха да проучват площ от над 1000 кв. км в Устюрт и да разработват съвместно откритите ресурси. Малко след това президентът Шавкат Мирзийоев обяви откриването на "много голямо находище на природен газ" - сигнал, че първоначалните резултати са повече от обещаващи.

Истинският пробив обаче идва от Казахстан. Държавната KazMunayGaz съобщи за ново наземно находище в района Жылыой, оценявано на над 20 милиарда тона въглеводороди. Откритието вече се определя като "втори Кашаган" - едно от най-големите енергийни находища в Каспийския регион през последните десетилетия.

Ключовата разлика е, че новото находище е на сушата, а не в морето - което означава значително по-ниски разходи и потенциално по-бързо разработване.

Ще има ли нов газов маршрут?

Натрупването на тези открития логично възражда идеята за транскаспийски газов маршрут - проект, който от години остава повече на хартия, отколкото в реално строителство. Според информации от азербайджански източници BP вече разглежда възможността за нов енергиен коридор, който да транспортира газ от Казахстан и Туркменистан през Азербайджан към Европа чрез Южния газов коридор.

Компанията планира да стъпи на опита си в Азербайджан, за да изгради синхронизирана инфраструктура, която е ключов елемент за реализирането на подобен проект. Въпреки това, пред транскаспийския газопровод остават сериозни препятствия, като геополитическите рискове, потенциално високата цена и сложната координация между държавите в региона.

Ако обаче новите находища бъдат потвърдени и проектът се пренесе от "тефтерите" на терена, Централна Азия може да се превърне в следващия голям източник на газ за Европа, при това точно навреме.