Катарската енергийна компания QatarEnergy обяви форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила която не е възможно да бъде предвидена, поради която не е възможно да се изпълняват сключени договори - затова не се дължат неустойки по договорите) по някои от дългосрочните си договори за доставки на втечнен природен газ (LNG) за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай, съобщава Reuters. Катар чрез QatarEnergy е третият най-голям износител в света на втечнен природен газ.

За такава вероятност малко по-рано предупреди главният изпълнителен директор на QatarEnergy и министър на енергетиката Саад бин Шарид Ал Кааби.

Катар подписа 27-годишна сделка за доставка на LNG за Франция

Total Energies е миноритарен партньор в големи проекти за разширяване на добива на LNG на Катар

На 20 март Ал Кааби заяви, че военните удари на Иран са довели до загуба на 17% от капацитета на Катар за износ на LNG. Той оцени щетите за QatarEnergy на 20 милиарда долара. По думите на министъра, атаките са повредили две от 14-те линии за производство на LNG на Катар, както и един от двата завода за преобразуване на газ в течно гориво.

По думите на главния изпълнителен директор, иранските атаки са повредили две от 14-те линии за производство на LNG на Катар, както и един от двата му завода за преобразуване на газ в течно гориво.

Той отбеляза, че ремонтните работи ще са сериозни и ще продължат около три до пет години, което ще доведе до невъзможност за производство на планирани около 12,8 милиона тона LNG годишно.

Така щетите за QatarEnergy се оценяват на около 20 милиарда долара годишно.

На 2 март Иран нанесе ракетен удар по индустриалния комплекс Рас Лафан в Катар, който е най-големият в света за производство на втечнен природен газ (LNG). Затова QatarEnergy спря производството на втечнен газ. Обаче на 18 и 19 март индустриалният енергиен комплекс отново беше подложен на ракетни удари.

Това става след атаки срещу промишлените съоръжения във връзка с военния конфликт в Близкия Изток