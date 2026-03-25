Катарската енергийна компания QatarEnergy обяви форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила която не е възможно да бъде предвидена, поради която не е възможно да се изпълняват сключени договори - затова не се дължат неустойки по договорите) по някои от дългосрочните си договори за доставки на втечнен природен газ (LNG) за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай, съобщава Reuters. Катар чрез QatarEnergy е третият най-голям износител в света на втечнен природен газ.

За такава вероятност малко по-рано предупреди главният изпълнителен директор на QatarEnergy и министър на енергетиката Саад бин Шарид Ал Кааби.

На 20 март Ал Кааби заяви, че военните удари на Иран са довели до загуба на 17% от капацитета на Катар за износ на LNG. Той оцени щетите за QatarEnergy на 20 милиарда долара. По думите на министъра, атаките са повредили две от 14-те линии за производство на LNG на Катар, както и един от двата завода за преобразуване на газ в течно гориво.

Той отбеляза, че ремонтните работи ще са сериозни и ще продължат около три до пет години, което ще доведе до невъзможност за производство на планирани около 12,8 милиона тона LNG годишно.

На 2 март Иран нанесе ракетен удар по индустриалния комплекс Рас Лафан в Катар, който е най-големият в света за производство на втечнен природен газ (LNG). Затова QatarEnergy спря производството на втечнен газ. Обаче на 18 и 19 март индустриалният енергиен комплекс отново беше подложен на ракетни удари.