През февруари Съединените щати са изнесли в чужбина общо почти 494 милиарда кубически фута (14 милиарда кубически метра) втечнен природен газ (LNG), което е скок с 21% спрямо същия месец на предходната година, показват данните от месечния доклад на Министерството на енергетиката на САЩ.

Европа отново е основното направление за износ на американския втечнен газ, като през месеца за там са отишли впечатляващите 72% от целия износ. Обемите втечнен газ за чужбина през февруари са превозени със 154 танкера за LNG.

По-конкретно, разгледано по държави, през месеца основните дестинации за доставки на американски втечнен газ, са: Великобритания (60,4 милиарда кубически фута или 1,7 милиарда кубически метра), Нидерландия (56,8 милиарда кубически фута или 1,6 милиарда кубически метра), Египет (46,4 милиарда кубически фута или 1,3 милиарда кубически метра), Германия (35,5 милиарда кубически фута или 1 милиард кубически метра) и Турция (34,3 милиарда кубически фута или 1 милиард кубически метра). Към тези страни през февруари са отишли общо почти 48% от целия обем доставки на втечнен природен газ (LNG) от САЩ.

Делът на доставките за Азия от общия износ на LNG от САЩ през февруари се е увеличил до 14,5%, в сравнение със 7% през януари, показват още данните. Останалите обеми втечнен газ (около 10%) са отишли ​​за страни от Латинска Америка и Африка.

Освен това, през февруари - за първи път от половин година - Съединените щати са изнесли малка партида LNG за Китай.