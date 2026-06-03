Румъния възложи на германския отбранителен концерн Rheinmetall договори за общо €5,7 милиарда за доставка на бойни машини, системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и военноморски съдове. Това е най-големият международен договорен пакет в новата история на компанията.

Споразуменията са подписани в рамките на европейската програма Security Action for Europe (SAFE), насочена към укрепване на отбранителните способности на страните членки на ЕС. Доставките трябва да започнат през 2028 г. и да приключат до 2030 г.

Поръчката включва 298 бойни машини Lynx в различни конфигурации, системи за противовъздушна отбрана Skyranger, боеприпаси със среден калибър, 2 офшорни патрулни кораба и 2 специализирани съда за водолазна поддръжка.

Милионна инвестиция на място

Сделката има и сериозно индустриално измерение. Rheinmetall обяви, че ще инвестира няколкостотин милиона евро в Румъния, ще разшири производствените си мощности в страната и ще осъществи трансфер на технологии. Компанията очаква проектът да създаде хиляди работни места, като във веригата на доставки ще бъдат включени над 200 подизпълнители.

Според румънските власти повече от половината от производството ще бъде реализирано в страната или съвместно с местни компании.

"Договорът, сключен между румънските власти и Rheinmetall, представлява не само възможност за модернизиране на отбранителните способности на Румъния, но и важна стъпка към съживяване на националната отбранителна промишленост, тъй като над 50% от производството ще се осъществява в Румъния или в сътрудничество с местни компании", заяви ръководителят на кабинета на румънския премиер Михай Юрка.

Rheinmetall вече присъства в Румъния чрез дъщерното си дружество Rheinmetall Automecanica в Медиаш, но новите поръчки значително разширяват ролята на страната в производствената мрежа на германската група.

"Това е значителен успех за нас. Благодарни сме за доверието, което Румъния ни гласува по отношение на оборудването и модернизацията на въоръжените си сили", коментира главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер.