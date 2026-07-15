Глобалният инвестиционен фонд Advent International, който притежава и оперира финтех платформата с български корени myPOS, е предложил мегасделка за придобиването на пионера в дигиталните плащания PayPal.

В съвместно партньорство със Stripe - една от най-големите и влиятелни финтех компании в света, фондът е изпратил оферта на стойност над 53 милиарда долара, съобщава Ройтерс.

Споразумението предвижда двете компании да си поделят по равен дял в PayPal, без да раздробяват структурата му.

На финалната права?

Офертата, която е била подадена по-рано този месец, предлага цена от 60,5 долара на акция. Това представлява близо 28% премия спрямо пазарната оценка на PayPal в последните дни.

Според източници на Ройтерс, купувачите вече са си осигурили солиден тил, като са договорили близо 50 милиарда долара банково финансиране, за да покрият трансакцията.

Финтех секторът се развива с висока скорост заради внедряването на все повече изкуствен интелект. За една по-стара компания е много по-евтино и бързо да купи конкурент с развита AI технология, вместо да губи опити да създаде своя.

Трансакции за трилиони долари...

PayPal е пионер в онлайн разплащанията и може би най-разпознаваемото име в дигиталния финансов свят, създадено още в зората на интернет.

Платформата има над 400 милиона активни потребители и се приема от милиони онлайн търговци по целия свят.

Платформата разчиташе предимно на потребители, които имат PayPal профили. По-младите финтех компании като Stripe и Adyen предложиха много по-модерен софтуер, който се вгражда директно в сайтовете и приема карти без нужда от регистрация.

През ноември 2023 г. Advent International обяви, че е подписал договор за покупката на myPOS. Оценката на финтех платформата тогава надхвърли 500 милиона евро.

Компанията Stripe, създадена през 2010 г., предоставя софтуер и кодове, които позволяват на уебсайтовете и мобилните приложения да приема плащания с кредитни карти, Apple и Google Pay.

Плащания в Amazon, Uber, Zoom, Shopify, X и OpenAI минават през компанията. Сега Stripe е една от най-скъпите частни компании в света.

PayPal държи около 45% от глобалния софтуерен пазар за обработка на онлайн плащания, а Stripe е втори с около 17-20%. Обединяването им би създало невиждан по мащабите си обем от трансакции. Ако бизнесът им се комбинира, новата структура би обработвала близо 3,7 трилиона долара годишно.