Глобалният инвестиционен фонд Advent International, който притежава и оперира финтех платформата с български корени myPOS, е предложил мегасделка за придобиването на пионера в дигиталните плащания PayPal.
В съвместно партньорство със Stripe - една от най-големите и влиятелни финтех компании в света, фондът е изпратил оферта на стойност над 53 милиарда долара, съобщава Ройтерс.
Споразумението предвижда двете компании да си поделят по равен дял в PayPal, без да раздробяват структурата му.
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Процедурата започна през миналата година
На финалната права?
Офертата, която е била подадена по-рано този месец, предлага цена от 60,5 долара на акция. Това представлява близо 28% премия спрямо пазарната оценка на PayPal в последните дни.
Според източници на Ройтерс, купувачите вече са си осигурили солиден тил, като са договорили близо 50 милиарда долара банково финансиране, за да покрият трансакцията.
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Трансакции за трилиони долари...
PayPal е пионер в онлайн разплащанията и може би най-разпознаваемото име в дигиталния финансов свят, създадено още в зората на интернет.
Платформата има над 400 милиона активни потребители и се приема от милиони онлайн търговци по целия свят.
Платформата разчиташе предимно на потребители, които имат PayPal профили. По-младите финтех компании като Stripe и Adyen предложиха много по-модерен софтуер, който се вгражда директно в сайтовете и приема карти без нужда от регистрация.
През ноември 2023 г. Advent International обяви, че е подписал договор за покупката на myPOS. Оценката на финтех платформата тогава надхвърли 500 милиона евро.
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Компанията Stripe, създадена през 2010 г., предоставя софтуер и кодове, които позволяват на уебсайтовете и мобилните приложения да приема плащания с кредитни карти, Apple и Google Pay.
Плащания в Amazon, Uber, Zoom, Shopify, X и OpenAI минават през компанията. Сега Stripe е една от най-скъпите частни компании в света.
PayPal държи около 45% от глобалния софтуерен пазар за обработка на онлайн плащания, а Stripe е втори с около 17-20%. Обединяването им би създало невиждан по мащабите си обем от трансакции. Ако бизнесът им се комбинира, новата структура би обработвала близо 3,7 трилиона долара годишно.