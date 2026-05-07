PayPal - компанията, превърнала онлайн плащанията в масова практика, обяви, че ще съкрати около 20% от служителите си в рамките на следващите две до три години. При отчетените 23 800 служители в края на 2025 г. това означава премахване на близо 4760 работни места.

Основана през 1998 г., днес платформата обработва над 1,6 трлн. долара годишен платежен оборот и обслужва над 430 млн. активни акаунта в над 200 пазара.

Конкуренцията обаче е силна - както от страна на млади финтех платформи, така и решенията на Google и Apple.

По-рано през годината се заговори и за възможно придобиване на PayPal от Stripe.

Нов лидер, нова стратегия

Мащабните съкращения идват под ръководството на Енрике Лорес, поел управлението на компанията през март 2026 г., след като бордът прецени, че напредъкът при предшественика му Алекс Крис е бил недостатъчно бърз.

Лорес идва от HP, където подходът му беше да опростява структури и да базира бизнеса на абонаментни модели и AI, напомня WSJ. Очаква се нещо подобно и в PayPal. Целта е спестявания от минимум 1,5 млрд. долара в същия период. Кои конкретни звена ще бъдат засегнати, не е уточнено.

"PayPal трябва да се фокусира. Трябва да се върнем към основите", заявява Лорес пред инвеститорите. Той посочва като приоритети основното изживяване при плащане, услугата "купи сега, плати по-късно", Venmo, финансовите услуги и обработката на плащания.

Приходите растат, печалбата пада

Резултатите за първото тримесечие на 2026 г. рисуват смесена картина. Приходите нарастват до 8,35 млрд. долара спрямо 7,79 млрд. за същия период на 2025 г. Нетната печалба обаче спада до 1,11 млрд. долара от 1,29 млрд. година по-рано. На коригирана база компанията отчита 1,34 долара на акция — над очакванията на анализаторите от 1,27 долара.

Обемът на обработените плащания достига около 464 млрд. долара — ръст от 11%. Маржът от транзакции, следван отблизо от инвеститорите като мерило за рентабилност след разходите по обработката, нараства с 3% до 3,81 млрд. долара.

Въпреки това акцията загуби над 8% в търговията в деня на обявлението.

За второто тримесечие PayPal очаква коригираната печалба на акция да бъде с около 9% под нивото от предходната година. Прогнозата за цялата 2026 г. остава непроменена.

Паралелно с тези промени PayPal реорганизира дейността си в три бизнес звена: Checkout Solutions and PayPal; Consumer Financial Services and Venmo; и Payment Services and Crypto. През първото тримесечие компанията е изкупила обратно акции за 1,5 млрд. долара.