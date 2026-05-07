Началото на 2026 година дойде с полъх на носталгия. Така наречената тенденция "2026-та е новата 2016-та" завладя социалните мрежи, а много компании го заложиха в основата на маркетинговата си стратегия. Тя обхвана сфери от мода и филтри за снимки до музика, храна и... безжичните слушалки.

Интересното е, че именно през 2016 г. Apple премахва порта за слушалки с пускането на пазара на iPhone 7. Като водеща при тенденциите в сферата на смартфоните, конкурентите последват примера ѝ. Така Bluetooth изглежда като бъдещето при слушането на музика.

След пет поредни години на спад обаче продажбите на кабелни слушалки отбелязаха ръст от 3% през 2025 г., а в първите шест седмици на 2026 г. приходите са нагоре с цели 20%, показват данни на аналитичната компания Circana. Тенденцията набра скорост особено в края на миналата година, когато между юли и декември продажбите са скочили с 10%. Този обрат на пазара е още по-впечатляващ на фона на данните за 42 милиона долара загубени приходи само през 2024 г.

На какво се дължи промяната?

Причините за този феномен са няколко. На първо място това е качеството на звука. При масовите продукти кабелните слушалки предлагат по-добър звук за цената си. Едновременно с това много потребители посочват, че премахват риска от лоша Bluetooth връзка, проблеми със съвместимостта, изтощаване на батерията в неподходящ момент и хакерски атаки.

Цената е другият фактор, който връща потребителите към по-старата технология. Средната стойност на кабелните слушалки е около 13 долара, докато безжичните струват средно 99 долара, отбелязва Circana. Apple EarPods пък се предлагат за около 22 долара, докато най-евтините AirPods започват от 130 долара, а някои от най-добрите им модели достига 660 долара, пише The Guardian.

В период, в който потребителските цени растат заради мита и инфлация, тази разлика е все по-трудна за пренебрегване.

Мода, култура и бунт срещу технологиите

Докато скъпите тоалети, чанти и бижута на известните личности са труднодостъпни за средностатистическия човек, обикновените кабелни слушалки се превръщат в евтин моден аксесоар, с който всеки може да се сдобие.

През последните години с подобни устройства са забелязвани звезди като на Ариана Гранде, Лили-Роуз Деп, Пол Мескал и Бела Хадид, които споделят и предимствата им в интервюта (което несъмнено оказва влияние на продажбите). Интересното е, че и спортистите ги намират за по-удобни, като се превръщат в задължителна част от екипировката на все повече баскетболисти, пише CNN.

В основата на тренда обаче стои нещо по-дълбоко от естетиката. "Има толкова много изкуствен интелект, толкова много неща, които вече не са реални за хората. Мисля, че те искат осезаеми точки на контакт", казва пред CNN Шелби Хъл - основателка на Instagram акаунта Wired It Girls.

Кабелните слушалки са само един елемент от по-широкото завръщане на ретро технологиите. Подобни тенденции се наблюдават и с продукти като винилови плочи, цифрови фотоапарати от типа point-and-shoot (чиито продажби са скочили с 93% през 2025 г.), касети и дори пишещи машини, отбелязва Circana.

Какво се случва с пазара?

Завръщането на по-простата технология се случва на фона на бурен ръст на целия сектор. Глобалният пазар на слушалки е оценен на 81,78 милиарда долара през 2025 г. и се очаква да достигне 238,72 милиарда долара до 2033 г. при среден годишен ръст от 14,5%, сочат данни на Grand View Research. Макар безжичният сегмент да остава доминиращ с 66% пазарен дял, кабелните слушалки възвръщат позициите си.

"Bluetooth стана норма и хората приеха, че губят малко качество в замяна на удобството. Сега виждаме как ретро технологиите се завръщат - и брандовете започват да реагират", обяснява пред The Guardian Том Морган-Фрийлендър - заместник-редактор на технологичното списание Stuff.

Възходът на кабелните слушалки е не само културен феномен, основаващ се на модни тенденции, но и индикатор за желанието на потребителите да направят крачка назад от новите технологии. Според анализаторите това се дължи както на пренасищане от иновации, така и на обективни фактори като цена и параметри.