Обединените арабски емирства (ОАЕ) са започнали преговори със Съединените щати за евентуална финансова подкрепа на фона на конфликта в Близкия изток. Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на представители на емирствата и американски високопоставени служители.

Според информацията на изданието, по време на преговорите представители на ОАЕ са информирали на американските представители, че ако в ОАЕ възникне недостиг на долари, страната може да се наложи при международните разплащания да използва китайския юан или други валути - при продажби на петрол и други търговски операции.

Отбелязва се, че ако ОАЕ наистина преминат към разплащания с друга валута, това може да представлява скрита заплаха за доминиращата позиция на щатския долар сред световните валути, която позиция е отчасти заради използването му при световната търговия с петрол.

Уточнява се, че валутата на ОАЕ, дирхама, е обвързан с долара и е обезпечен от валутни резерви от около 270 милиарда долара, отбелязва още WSJ.