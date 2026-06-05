Германските производители на автомобили загубиха позиции от конкурентите си в началото на годината, тъй като тарифите, конфликтите и технологичните катаклизми натежаха на продажбите. Това показва анализ на EY, цитиран от Reuters.

Проучването предупреждава и за по-нататъшен натиск.

Приходите, генерирани от големите световни автомобилни групи, са се увеличили с 2% през първото тримесечие, като японските и американските производители са водещи в тенденцията, според анализ, публикуван в днешния петък. Германските производители на автомобили, за разлика от тях, са отбелязали спад от 4%.

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"Цялата германска автомобилна индустрия претърпява дълбока структурна трансформация", казва секторният специалист на EY Константин Гал, позовавайки се на загуби на ключови пазари като САЩ и Китай, скъпия свръхкапацитет, високите инвестиции в софтуер и бавното разрастване на електрическата мобилност.

Кризата в Иран допълнително засилва несигурността, като се очаква по-високите цени на горивата и инфлацията да намалят търсенето в Европа. Това означава, че германските производители на автомобили могат да очакват спадът да продължи, коментира Гал, добавяйки:

"2026 г. ще бъде поредната кризисна година за автомобилната индустрия."