Германският производител на батерии Varta - марка, позната в почти всяко домакинство по света - навлиза в един от най-тежките периоди от близо век и половина съществуването си. Компанията подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност под собствен контрол в съда в Щутгарт. Над 3250 работни места са застрашени, а над групата тегне реалната опасност от разцепване на бизнеса.

Историята на Varta започва далеч назад във времето - през 1887 година, когато предприемачът Адолф Мюлер основава в град Хаген малка фабрика за акумулатори, наречена "Büsche & Müller". Малко след това в предприятието инвестират гигантите AEG и Siemens, а компанията прераства в Accumulatorenfabrik AG (AFA) - предшественика на днешната Varta. През следващите десетилетия марката се превръща в синоним на надеждност: доставя батерии за първите електрически автомобили в Германия, произвежда осветителни батерии за автомобилната индустрия, а по-късно навлиза и в производството на батерии за фенерчета, радиоприемници и битова електроника. През 20-те години на миналия век, с бума на радиото, дъщерното дружество Pertrix вече наброява хиляди служители и произвежда над 120 милиона батерии годишно. През следвоенните десетилетия компанията минава през серия собственически промени - включително през индустриалната империя на фамилията Квант - и постепенно се утвърждава като един от водещите световни производители на батерии, с фабрики в Европа, Америка, Азия и Австралия. Точно тази дълга и на пръв поглед непоклатима история прави настоящата криза още по-показателна за трудностите, пред които е изправена традиционната немска индустрия днес.

Според финансови източници Varta се нуждае спешно от свеж капитал в размер на средна двуцифрена сума в милиони евро в краткосрочен план. Въпреки интензивните преговори, така наречената ad hoc група от кредитори, водена от Deutsche Bank и включваща финансови инвеститори като RBC BlueBay, Blantyre и Whitebox, отказа да осигури допълнително финансиране. Причината е силно влошената финансова ситуация, потвърдена от независим анализ. Още в началото на седмицата стана ясно, че ключови инвеститори настояват за отделяне на печелившия бизнес с домакински батерии от останалата част на групата, което може да доведе до разпродажба на части от емблематичната марка.

През 2024 година Varta вече премина през сериозно преструктуриране, за да избегне фалита - тогава съществуващите акционери загубиха дяловете си, а кредиторите опростиха част от задълженията. Въпреки че през април миналата година ръководството обяви процеса за успешен и увери, че компанията отново е на прав път, икономическата реалност се оказа съвсем различна. Тежък удар за бизнеса дойде и от технологичния гигант Apple. Загубата на този ключов клиент доведе до решението за затваряне на завода в Ньордлинген, Бавария, което ще остави около 350 души без работа тази есен. Varta ще продължи да произвежда батерии за безжичните слушалки на американската компания там до ноември, след което производството най-вероятно ще се премести изцяло в Азия.

Собствеността на Varta в момента е разделена поравно - 50 процента се държат от австрийския предприемач Михаел Тойнер, а останалите 50 процента са собственост на производителя на спортни автомобили Porsche. Последните публикувани финансови резултати за 2024 година показват приходи от около 793 милиона евро, но и сериозна загуба в размер на 64,5 милиона евро.

Именно партньорството с Porsche се очертава като една от малкото светли точки в тази иначе мрачна картина. Немският автомобилен производител планира да придобие мажоритарен дял в дружеството V4Drive Battery - съвместното начинание, в което Varta е обединила дейността си с широкоформатни литиево-йонни кръгли клетки, използвани в задвижването на хибридните модели Porsche 911 Carrera GTS. За възможна подобна сделка се заговори преди около месец, след като неназовани източници, цитирани от Bloomberg, я допуснаха на фона на кризата на германския производител на батерии и все по-тясното му обвързване с автомобилния концерн. Разширяването на производството на бустерни клетки, анонсирано още през пролетта, продължава по план, като готовността на Porsche да участва е ключов фактор за това. Очаква се новият завод да заработи през следващата година, а автомобилният концерн възнамерява да внесе дяловото си участие във V4Drive Battery като апортна вноска. След старта на производството дружеството има намерение да разшири клиентската си база отвъд немския производител на луксозни автомобили.

Тъй като Varta остава миноритарен собственик във V4Drive, стабилното ѝ финансово състояние е от особено значение за бъдещето на съвместното дружество. Именно затова Porsche заяви готовност да участва и в по-мащабния план за финансово преструктуриране на батерийния производител, като планира да вложи около 30 милиона евро в тази реорганизация. Зам.-председателят на изпълнителния съвет на Porsche Луц Мешке посочи, че целта е да се подкрепи развитието на V4Drive и да се запазят важни технологии в Германия. Финализирането на сделката все пак остава обвързано с одобрението на антимонополните регулатори в съответните държави, както и с успешния изход от финансовото преструктуриране на самата Varta.

На фона на глобалните сътресения, местното подразделение "Варта Консюмър България" ЕООД продължава да бъде със статут на активна компания. Интересен детайл е, че родното дружество оперира с изключително малък екип от едва трима служители. Финансовите резултати на българския клон за 2024 година обаче показват стабилност и дори растеж. Приходите на дружеството достигат около 1,91 милиона евро, което представлява увеличение от над 14 процента на годишна база. Нетната печалба за периода е в размер на около 38 900 евро. Общите активи на компанията също бележат сериозен ръст от над 21 процента, достигайки около 1,34 милиона евро. Прави впечатление обаче отрицателният собствен капитал на дружеството, който възлиза на около минус 777 000 евро към края на 2024 година.

Предстои да видим дали съдът в Щутгарт ще одобри заявленията за преструктуриране на германската компания-майка, дали сделката с Porsche около V4Drive ще бъде финализирана и как всичко това ще се отрази на операциите на почти 140-годишната марка - както в България, така и на глобалния пазар.