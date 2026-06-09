Apple представи изцяло преработен гласов асистент на годишната си конференция за разработчици WWDC 2026 - събитие, белязано от много символика: това беше последната публична проява на изпълнителния директор Тим Кук в това му качество и последният шанс на компанията да докаже, че не е безнадеждно изостанала при изкуственият интелект.

За Apple това е унизително положение - при дебюта си Siri буквално нямаше аналог на пазара като възможности за общуване на естествен език... но това беше преди 15 години. Междувременно компанията стана лидер в практически всички хардуерни категории, в които се състезава, но и така и не намери новото си лице в AI епохата.

Сега новият асистент се казва Siri AI и идва с радикално различна архитектура. Под капака работи Gemini - технологията на Google, с която Apple е изградила следващото поколение собствени фундаментални модели. Потребителите обаче няма да видят логото на Google: интерфейсът, управлението на данните и поверителността все пак остават изцяло в ръцете на Apple.

Какво може новият Siri

Siri AI ще бъде достъпен като самостоятелно приложение и вграден в целия софтуерен екосистем на компанията - iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro. Асистентът ще може да анализира съдържанието на екрана, да се ориентира в снимки, имейли, съобщения и календар, и да изпълнява действия в различни приложения едновременно.

Apple показа демо, в което потребител насочва камерата към сметката в ресторант, избира поръчаните артикули и Siri изчислява каква сума се пада. В Dynamic Island се появява нова лента "Search or Ask", а историята на разговорите се синхронизира през iCloud. Камерата получава специален Siri режим за въпроси и действия в реално време.

Като цяло - нищо, което по-добрите Android AI смартфон имплементации поне да не се опитват да правят. В света на Apple обаче това си е сериозен скок, а и традициите на компанията повеляват щом нещо стига до крайния продукт, то да е направено добре.

Бета версията ще бъде пусната по-късно тази година на английски език. На iOS и iPadOS в Европейския съюз Siri AI първоначално няма да е наличен по регулаторни причини, също както и в Китай.

Две години закъснение

За да се стигне до ситуация Apple да търсят помощта на Google за може би най-важната си софтуерна функционалност, очевидно се случиха много неща. И малко от тях бяха приятни.

Apple демонстрира AI личен асистент на WWDC 2024, но не успя да го достави навреме. Цял куп високопоставени ръководители напуснаха на фона на слухове, че компанията просто не е в състояние да направи толкова добри AI модели, колкото масовият потребител вече е свикнал да използва.

През май тази година компанията се споразумя да плати 250 млн. долара по колективен иск в САЩ заради твърдения, че е подвела потребителите с обещания за (и реклами на) функции, останали само на хартия.

"Другите асистенти станаха изключително способни, докато Siri остана сравнително ограничен", каза пред WIRED Ави Грийнгарт, президент на Techsponential.

Източник: GettyImages

Някои наблюдатели смятат, че именно AI провалът на Apple заедно с пазарния провала на XR шлема Vision Pro са причината Тим Кук да напуска лидерския пост.

Мащабът е и шанс, и бреме

Apple оперира с над 2,5 милиарда активни устройства по света, но около 1 милиард iPhone не поддържат Apple Intelligence, тъй като технологията изисква минимум iPhone 15 Pro. Аналитикът на Bloomberg Intelligence Анураг Рана смята, че надграденият Siri може да ускори смяната на устройства - а това отключва потенциал за осезаемо по-голяма печалба на акция.

Инвеститорите и анализаторите следят отблизо. Ден Айвс от Wedbush Securities нарече ъпгрейда на Siri "крачка в правилната посока", а Марк Нюман от Бернщайн вижда в Apple Intelligence "огромна възможност да се преоткрие компанията".

Тим Кук приключи презентацията лично: "Едни от най-значимите моменти в кариерата ми като изпълнителен директор бяха именно подобни събития." От 1 септември ключовете поема Джон Тернъс - настоящ ръководител на хардуерните разработки.

Вероятно няма как първите му стъпки на новия пост да са в по-сложен момент. Ако и Gemini интеграцията се окаже проблемна (а даже в Android този тип функционалности имат своите специфики), отливът от Apple екосистемата може да тръгне със страшна скорост, а анализаторите за години напред ще сочат компанията като "Kodak на изкуствения интелект".

Даже и Siri AI успешно да стъпи на пазара, битката за короната при смартфоните с изкуствен интелект ще е тежка - новата парадигма на използване на устройствата започва да заличава разликите между екосистемите и потребителската лоялност се превръща в условно понятие. Терънс и Apple за пръв път от много години ще трябва да доказват, че заслужават да са лидери.