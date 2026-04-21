След 15 години начело на Apple Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор и от 1 септември 2026 г. ще стане изпълнителен председател на борда. Негов наследник ще бъде Джон Тернус - досегашният шеф на хардуерното инженерство, човекът, който е работил по емблематични продукти като iPhone, Mac, AirPods и Apple Watch.

На пръв поглед това изглежда като внимателно режисиран преход без сътресения. В действителност обаче Apple влиза в най-трудния си период от години. Компания е почти изцяло зависима от iPhone, изостава сериозно в изкуствения интелект и все по-осезаемо усеща натиска от Китай, митата и забавящия се пазар на смартфони.

Компания за $4 трилиона

Когато Тим Кук пое Apple през 2011 г. след Стив Джобс, компанията струваше около 350 млрд. долара. Днес пазарната й оценка надхвърля $4 трилиона, а приходите са нараснали почти 4 пъти - до над $416 милиарда годишно, припомня технологичният гигант в своето официално съобщение.

Под управлението на Кук Apple превърна iPhone в най-печелившия потребителски продукт в света, създаде Apple Watch и AirPods, изгради бизнес за над $100 милиарда годишно от услуги като iCloud, Apple Pay и Apple TV+, а компанията навлезе в над 200 държави и територии.

Но зад тези числа стои и неудобният въпрос, който инвеститорите задават от години: създаде ли Тим Кук нов продукт, който да промени света така, както iPhone го направи?

Отговорът за мнозина е "не".

Apple Watch и AirPods се превърнаха в хитове, но по-скоро като допълнение към екосистемата на iPhone, а не като изцяло нов двигател на растежа. Apple Vision Pro, който трябваше да бъде следващата голяма платформа, остана нишов продукт със слаби продажби, пише Ройтерс. В същото време компанията продължава да зависи в огромна степен от iPhone - продукт, който носи над половината от приходите ѝ.

Източник: Apple

Защо точно Джон Тернус?

Изборът на Джон Тернус не е изненада. Той е в Apple от 2001 г. и през последните години беше сочен като най-вероятния наследник на Кук.

Тернус има профил, който Apple сякаш търси точно сега: инженер, а не финансист; човек на продуктите, а не на веригите за доставки. Именно това е основната причина той да бъде избран за наследник на Кук, според BBC. Докато Кук беше прочут с това, че превърна Apple в най-добре управляваната компания в света, Тернус идва от отдела, който трябва да измисли как ще изглежда следващото поколение устройства.

Той ръководеше прехода на Mac към собствените процесори на Apple - една от най-успешните трансформации в историята на компанията. Под негов надзор бяха създадени и последните поколения iPhone, MacBook, Apple Watch и AirPods.

Именно това кара анализаторите да виждат в назначението му сигнал, че Apple иска отново да постави инженерството и новите продукти в центъра на стратегията си.

Истинският проблем не е наследникът, а липсата на нова посока

Големият въпрос е дали дори човек като Тернус може да реши проблема, пред който Apple е изправена.

Компанията влиза в новата ера, изоставайки в най-важната технологична надпревара - тази за изкуствения интелект, пишат световните медии. Докато Microsoft, Google и Meta инвестират стотици милиарди долари в AI, Apple дълго време остана предпазлива.

Тя все още няма собствен AI продукт, който да предизвиква ентусиазъм, а вместо това започна да интегрира технологии на OpenAI и Google в своите устройства. Това е необичаен ход за компания, която десетилетия наред държеше почти всичко важно да бъде разработено вътрешно.

Назначаването на Тернус подсказва, че Apple вероятно ще търси по-дълбока връзка между AI и хардуера - нови устройства, сгъваем iPhone, смарт очила или изцяло нов тип продукт.

Проблемът е, че компанията вече не разполага с лукса на времето.

Пазарът на смартфони расте все по-бавно, китайските конкуренти настъпват, а отношенията между Вашингтон и Пекин поставят под въпрос цялата производствена структура, на която Apple разчиташе десетилетия наред.

Тим Кук няма да си тръгне истински

Макар да се оттегля като главен изпълнителен директор, Тим Кук няма да изчезне от Apple. Като изпълнителен председател той ще остане ключова фигура - особено в отношенията с правителства, регулатори и Белия дом.

Това е важно, посочва CNBC, защото през последните години именно Кук беше човекът, който успяваше да пази Apple от политически и търговски удари. Като се започне от споровете с ФБР за криптирането на iPhone и се стигне до преговорите с администрацията на Доналд Тръмп за митата и производството в Китай.

На практика Apple опитва да направи нещо рядко: да смени човека, който управлява компанията, без да загуби човека, който я държи стабилна.

Дали това ще е достатъчно, е друг въпрос.

Защото Джон Тернус наследява не просто най-ценната компания в света, а компания, която за първи път от години трябва да докаже, че все още има с какво да изненада света.