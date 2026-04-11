Докато преди петдесет години да се пенсионираш в компанията, в която си започнал първата си работа, беше естествен кариерен път, днес динамиката на ежедневието и глобалната несигурност водят до честа смяна на работното място - дали поради фалит, или по лични причини. Наскоро 64-годишният Крис Еспиноса обаче беше обявен за най-дълго работещият човек в Apple, разказва The New York Times.

Кариерният му път започва едва на четиринадесет години, когато през 1976 година се запознава със Стив Джобс в магазин за компютри в Калифорния и става осмият служител на компанията. Тогава прохождащата Apple Computer е далеч от върха на своя успех, а компютрите се сглобяват на ръка в дома на Джобс.

"Това беше време едновременно на големи обещания и големи тревоги", спомня си Еспиноса.

Тогава технологичният сектор тепърва се разраства, постоянно се появяват нови компании, които фалират след няколко месеца. Макар днес да е оценена на близо 4 трилиона долара, историята на Apple също не е лишена от възходи и спадове, а напускането на Джобс и управлението на Джон Скъли почти я водят до фалит.

Днес устройствата на компанията надхвърлят 2,5 милиарда в различни категории - телефони, слушалки, часовници и други. Демонстрацията на първия компютър на Apple пред клиенти обаче е водена именно от Еспиноса, който на по-късен етап пише програми за Apple II - един от първите популярни персонални компютри - както и над 200 страници ръководство.

През 1978 година постъпва в Калифорнийския университет в Бъркли, като продължава да бъде служител на технологичния гигант на непълен работен ден. Не успява да завърши висшето си образование обаче, защото Джобс го убеждава да се върне на пълен работен график.

Четири години по-късно, когато основателят напуска компанията, Apple преминава през трудни времена, водещи до масови съкращения. Опасността не подминава и Крис Еспиноса, който с притеснение се замисля за липсата си на висше образование и опита в една единствена компания. Това, което го спасява, е високото обезщетение, което технологичният гигант ще трябва да му плати заради дългия стаж, а не може да си го позволи, спомня си той.

"Бях тук, когато включихме осветлението. Мога да остана, докато не го изключим", казва пред The New York Times той.

Завръщането на Стив Джобс спасява компанията и дава сигурност на най-дългогодишния ѝ служител да продължи работата си, като в момента дейността му се концентрира върху операционната система за стрийминг устройството Apple TV.

Историята на Крис Еспиноса звучи невероятна не само заради динамиката на ежедневието и кризите в компанията, но и заради несигурността в технологичния сектор, особено в неговия център - Силициевата долина. През 1980 година, когато Apple става публична компания, съоснователят Стив Возняк решава да даде акции на най-ранните си служители. Така Еспиноса получава 2000 акции, които днес струват общо 114 милиона долара... добро възнаграждение за вярата му в гаражния стартъп.